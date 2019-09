María Barreda, letras que tocan la realidad a través de la poesía

Por su obra de amplio registro temático y ejecución precisa que se ha consolidado a lo largo de más de 30 años, y porque su escritura, principalmente poética, que hace del lenguaje un espacio compartido para explorar el mundo interior y exterior del lector, la escritora mexicana María Baranda, fue reconocida con el XV Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2019, el cual le será otorgado el próximo 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la cual se desarrollará del 30 de noviembre al 8 de diciembre; el galardón está dotado de 30 mil dólares.

La convocatoria cerró el pasado 31 de mayo con la inscripción de 10 autores provenientes de ocho países, la deliberación sucedió el pasado fin de semana. En el anuncio de la ganadora intervinieron Cecilia Espinosa Bonilla, directora de Fundación SM; Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL y Adolfo Córdova, representante del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).

El jurado se conformó por el propio Córdova quien se desempeñó como presidente del consejo; Irma Ibarra, representante de Fundación SM; Rodrigo Morlesin, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Luis Téllez, representante del International Board on Book for Young People (IBBY México) y Héctor Zagal, representante de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI México). En la lectura del acta, el jurado también reconoce que la obra de Baranda ofrece personajes que retratan la complejidad humana con sus claroscuros, acompañando al lector y reivindicando el lugar de los niños y las niñas en la sociedad.

“Las imágenes poéticas presentes en su literatura, transfiguran la realidad ordinaria en un asombroso universo, su estética refleja un compromiso con los lectores al ofrecerles textos que los interpelan, ampliando las posibilidades de la poesía escrita para niños más allá de la lírica tradicional”, leyó Córdova, quien también resaltó que el trabajo de María ha contribuido a la formación de nuevas generaciones de poetas que escriben para la infancia y la juventud.

Letras para ojos jóvenes

María Baranda, quien atendió una llamada telefónica, dijo sentirse sorprendida por este premio y agradeció al jurado y a las autoridades correspondientes; destacó además que acaba de terminar un cuento y está desarrollando un texto de poesía. “No me lo esperaba, pensé que había que hacer fila para este premio, porque los que me preceden son para mí, mis maestros, gente muy importante. Entonces, me llega en un momento de mucha sorpresa y de mucho agradecimiento”.

María es la primera mujer mexicana en obtener este premio que se otorga desde el 2005, el primer escritor mexicano en recibirlo fue Antonio Malpica en 2015.

Señaló que a los niños hay que darles historias de verdad y en un buen tono. “La literatura para niños y jóvenes es importantísima, porque les ayuda a transitar en este mundo de una manera mejor, todas las historias que nosotros les demos, el tema que sea, o todos los poemas, harán que ellos tengan un mundo íntimo, emocional y con mayor soporte. Hay que voltear a verlos, y hay que cuidarlos, de eso se trata, más allá de nuestras historias como escritores, se trata de ellos”.

Dijo además que los niños siempre están abiertos a recibir lo mejor más allá de la plataforma o el dispositivo en el que vayan a leer, porque también los autores ahora están presentes realizando actividades con ellos y para ellos. Algunos de los ejes que cruzan la obra de María son las dificultades que deben sortear los niños para vivir en un mundo mejor.

Un poco sobre ella

La autora nació el 13 de abril de 1962 en la Ciudad de México. Su obra ha tocado los campos de la poesía y la narrativa, además de desempeñarse también en la traducción.

La prolongada lista de galardones que ha ganado incluyen el Premio de Poesía Amado Nervo en 1988 por “El jardín de los encantamientos”; el Premio Ragazzi de la Feria de Bolonia en 2008 por “Hago de voz un cuerpo” y en 2018 el Premio Internacional de Poesía López Velarde.

Su día a día actual

La autora es actualmente la tutora de Poesía de la Fundación para las Letras Mexicanas.