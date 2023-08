Prepárense jóvenes, las oportunidades nos esperan.

Los jóvenes tenemos acceso a una cantidad de información abrumante; hoy en día se puede conocer casi cualquier cosa, ante nosotros hay oportunidades con las que ningún joven del siglo pasado hubiera soñado, las instituciones y gobiernos confían cada vez más en el talento de nuestra generación y se nos está dando la oportunidad de acceder al poder. Sin embargo, una mayoría se queda rezagada y alejada de las oportunidades, desde mí experiencia puedo deducir que se debe a dos problemas:

La juventud no está preparada y la información no circula idealmente. Queremos mayor peso en todos los ámbitos sociales y políticos, pretendemos figurar en la toma de decisiones de importancia; peticiones totalmente válidas, que, a pesar de ser necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, no son inherentes a la condición de jóvenes.

Es necesario que las juventudes comiencen a aprovechar las herramientas que tienen a su alcance, ejerciten su liderazgo, identifiquen y desarrollen sus habilidades; debemos tener la capacidad de defender nuestros ideales y exigir que se respeten nuestros derechos. Yo decidí que quería formar parte del cambio, no me quedaría de brazos cruzados. Logré canalizar mis esfuerzos hacía mis metas, aprendí a hablar en público, comencé a desarrollar mi liderazgo y lo más importante de todo aproveche todas las oportunidades que se me presentaban, de esa forma he llegado a espacios donde puedo exponer mis ideas y representar el sentir de jóvenes a lo largo del estado. Para lograr la relevancia que tanto anhelamos debemos actuar de forma contundente, hay que dejar de lado la apatía y comenzar a apoyar a nuestros iguales, formemos redes de apoyo, demostremos la fuerza que tienen las juventudes, está en nuestras manos hacer notar nuestra presencia. Que se vea que no somos solo el futuro, somos el presente.

Nadine Valeria Montoya Rabago

de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

“El impacto de la juventud en la sociedad actual”

Aranza Gallardo

Aranza Gallardo es la directora del Instituto de las Juventudes de Zapopan y se encargo de planear, desarrollar, gestionar, realizar y dar seguimiento a proyectos y programas de prevención y desarrollo social para las juventudes Zapopanas.

El Instituto es la plataforma para las Juventudes de Zapopan donde se encargan de realizar programas y proyectos para y por las juventudes. “Actualmente tenemos cuatro ejes de los cuales se desprenden cuatro programas que son salud mental, educación sexual, juventudes alternativas, medio ambiente y voluntariado. Por otra parte el premio de las juventudes, es una iniciativa nueva de esta campaña de “Agosto cuenta”, en el Marco del mes de las Juventudes, en el cual tenemos la intención de visibilizar el talento de las juventudes zapopanas a través de seis categorías como lo es mérito académico, mérito cultural, medio ambiente, emprendimiento joven, activismo social y deporte alternativo”.

Aranza promueve el liderazgo y para ello considera que es importante que todas las Juventudes se atrevan a conectar y visitar diferentes espacios a los suyos para que se den cuenta de lo flexibles que pueden llegar a ser y de la capacidad que se tiene de

adaptarse a cada espacio. “Creo que es muy valioso atrevernos a ponernos en una posición diferente a las y los socios que acostumbramos porque eso nos hace crecer”.

Considera, además, que la educación a nivel mundial, después de la pandemia se ve obligada a reinventar sus formas de aprendizaje para las juventudes, “porque la propia forma de consumo que tenemos como generación limita mucho la atención que podemos poner en los espacios tradicionales de educación. Por otro lado también sería interesante proponer espacios de aprendizaje donde se enseñen habilidades humanas y comunitarias para la vida ordinaria, para enfrentarnos a los problemas reales de la vida o de los espacios laborales”.

“Actualmente la participación de las juventudes se enfoca en un 90% en el activismo digital, porque es uno de los espacios que más dominados tenemos y en los que nos sentimos más cómodas y cómodos, pero es necesario que dentro de la comunidad se les abra espacios para que las juventudes no sólo alcen la voz sino también puedan participar activamente”.

“El verdadero apoyo que se necesita en las juventudes es abrir los espacios que históricamente o socialmente no se les quiere habilitar, porque el talento y los aprendizajes ya los tienen, pero falta que conquisten todos los espacios a los cuales no han tenido acceso, si realmente queremos apoyar a las juventudes, dejemos que ellos solitos conquisten la ciudad”.

Mensaje Mar Adentro

“Creo que actualmente las juventudes tenemos muchísimas herramientas de las cuales podemos aprender más de los temas que nos apasionan, podemos aprovechar las diferentes plataformas digitales, contenidos creativos de las redes sociales, pero

definitivamente la mejor herramienta es la capacidad de interconexión que pueden tener en comunidad al encontrar un tema común que pueda apasionarles. Existe mucho talento y mucha información solo falta encausarla de la mejor manera”.

Historias de éxito que trascienden

Ana Torres, una joven mexicana que logró un impresionante éxito en el mundo de la tecnología. Ana creció en una pequeña ciudad en México y desde temprana edad mostró un gran interés por la programación y la informática. A pesar de enfrentar desafíos económicos y la falta de recursos, nunca dejó que eso la detuviera.

Después de graduarse, se unió a una startup tecnológica en la Ciudad de México como ingeniera de software. Su habilidad para resolver problemas y su actitud positiva la hicieron sobresalir en el equipo. Con el tiempo, sus ideas creativas y su trabajo incansable la llevaron a liderar proyectos importantes.

La historia de éxito de Ana Torres es un testimonio del poder de la pasión, la determinación y la superación de obstáculos. Su viaje inspira a otros a seguir sus sueños y a no rendirse, sin importar los desafíos que puedan enfrentar en el camino.

ECOS DEL DEBATE

“Los jóvenes son el futuro del mundo”

Para mí, es muy obvio que los jóvenes somos el futuro del mundo, pues en unos años más seremos quienes tengan cargos públicos importantes y roles sociales variados. No se puede mantener a flote una sociedad sin juventudes que continúen el legado de sus antepasados y sigan generando mejoras y cambios, por ello considero imperante el involucramiento mío y de mis pares en la obtención del desarrollo sostenible.

Sara Itzel Generales Padilla, Comunidad Mar Adentro

Los jóvenes tenemos las herramientas para ser los futuros líderes por naturaleza y enfrentar los nuevos cambios que se presentan, así como la capacidad de tomar los nuevos roles importantes en nuestra sociedad, sin dejar de lado la cultura de la integridad, ya que sin ella no tendríamos el proceso formativo de desarrollar valores éticos sólidos, creando una sociedad más justa y solidaria.

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica” -Salvador Allende

Cesar Rodrigo Castillejo Monroy, Comunidad Mar Adentro

10 NOTICIAS POSITIVAS

1.- Elena Poniatowska obtiene el galardón Carlos Fuentes.

2.- Mamíferos en toda Europa han experimentado una fantástica recuperación en los últimos 50 años.

3.- La Unión Europea ha acordado prohibir las importaciones de productos que contribuyen a la deforestación.

4.- Robots humanoides están ayudando a los médicos a detectar la artritis reumatoide en sus primeras etapas.

5.- Guadalajara llena de cultura suma muchos talleres y actividades a su calendario.

6.- Cristina Rivera Garza se convierte en la primera mujer escritora en ingresar al Colegio Nacional.

7.- Impulsa Fundación Expo Guadalajara proyectos de organizaciones civiles a través de shark thank social.

8.- ¡POSTÚLATE! Invitan a estudiantes de Jalisco a estudiar inglés de forma gratuita.

9.- Crecen recursos para el sector educativo en México.

10.- Más de 300 jóvenes se gradúan de 21 Telebachilleratos Comunitarios en León, Guanajuato.

Mar Adentro propone

PARA LEER

“El corazón del daño” de María Negroni es una novela donde la autora relata parte de su juventud y sus vicisitudes.

PARA SABER

Elena Poniatowska se convierte en la cuarta escritora ganadora del galardón Carlos Fuentes.

PARA CONOCER

El Museo Regional de Guadalajara guarda un excelente acervo de la historia de la ciudad.

