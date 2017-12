Mamen Sánchez, literatura y periodismo como parte de su vida

Subdirectora de la revista Hola! en España y directora de la misma publicación en México, Mamen ha sido parte de la consolidación de este proyecto en el que las celebridades, famosos, intelectuales y aristócratas, comparten los momentos más importantes de su vida. Una responsabilidad que considera la editora, la impulsa a seguir generando esa confianza entre las figuras públicas que comparten sus momentos, pero también con los lectores que se acompañan de la revista.

Pero como periodista que es, la escritura la acompaña siempre, y desde el 2007, Mamen comenzó con la inquietud de los libros, de desarrollar sus propias historias. Ya tiene una década como escritora y se ha afianzado con un público que goza de sus textos, desde “Gafas de sol para días de lluvia” —su primera novela— hasta “La flor y nata” del años pasado.

“El mundo del periodismo siempre me ha apasionado, le tengo mucho respeto, me parece que hay que ser responsable sobre cómo cuentas la historia y la realidad. El periodismo al que yo me dedico no es de una profundidad de temas de interés político, pero sí es de lo que llamamos nosotros: la espuma de la vida, las cosas más divertidas y el color, pero incluso ahí, hay una responsabilidad muy fuerte porque al final estás retratando a una sociedad, a unos valores, personas, estamos hablando de historias de interés humano”.

Nuevos proyectos

Ahora está por terminar una nueva novela, basada en una mujer que gozaba de la fama, pero que se alejó de ella. “Estoy profundizando en el tema de la fama, es una mujer que tuvo mucha y que la gestionó de tal manera que su intención fue desaparecer, es la historia de cómo años después unos jóvenes escritores comienzan a investigar a esta persona, del por qué se retiró de la vida pública”.

Para este trabajo se inspiró en la literatura y contexto de Harper Lee, la autora de “Matar un ruiseñor”. “Empecé a leer de manera compulsiva cómo había sido su vida, sus amistades, ella era muy amiga de Truman Capote. Entonces, también leí un poco de lo que él escribió y cómo eran las circunstancias que los rodearon a los dos”. La idea es publicar la novela en primavera del 2018, primero en España y después ver la posibilidad de que llegue a México.

Sobre los planes de la revista, considera que la comunicación cambia cada minuto a través de las redes sociales y las plataformas digitales, así que ellos como publicación se tienen que adaptar. “La revista tiene un formato que ha funcionado muy bien durante los últimos 70 años, de lo que tenemos que tener cuidado es en no distanciarnos de nuestro público más joven”.