MUPAG: Juan Pablo Villalobos y Jis charlan sobre "La Muerte del Albur"

Como parte de las actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro (GCML), el humorista y caricaturista José Ignacio Solórzano (JIS) en compañía del escritor Juan Pablo Villalobos pusieron en perspectiva ‘La Muerte del Albur’ para las y los asistentes al Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) así como quienes siguieron la charla a través de redes sociales, este viernes 29 de julio por la tarde.

La charla, moderada por Gerardo Lammers, director del MUPAG, y Martín Solares, director de GCML, se dialogó sobre el albur, una forma de expresión presente en el léxico mexicano que emplea el doble sentido con un toque de picardía; así, por cerca de 90 minutos los conferencistas analizaron si el albur es un concepto en vías de desaparición ante la transformación que se ha suscitado en la sociedad.

Reacción y cuestionamiento

Por su parte, Villalobos aseveró: “creo que es un humor claramente anacrónico. Me parece que quien se aferra a defender la vigencia del albur es reaccionario, creo que ahí hay una actitud totalmente regresiva”, pues se trata de un “tipo de humor que funcionó hace tiempo, pero que funcionó en un contexto de una sociedad profundamente misógina, homofóbica, discriminatoria, clasista, racista; como creo hoy es un poquito menos la sociedad mexicana”.

También afirmó el narrador que “en ese momento ese humor era mainstream, hegemónico. Y ahora, me parece que la evolución de nuestras sociedades nos ha llevado un punto en que se cuestiona este humor. La vigencia no tiene que venir por una censura, por una sanción moral, sino que viene simplemente por el hecho de que ya no da risa. Si ya no da risa, ¿por qué forzar o insistir en que eso tenga una vigencia?”

Las y los asistentes participaron de manera abierta en esta charla, expresando algunas de sus reflexiones en un intercambio intergeneracional acerca de este concepto; por ejemplo, cuál es la intención y el propósito de este juego de palabras por parte de quien lo dice y cómo el humor también se transforma y resignifica con el paso de los años.

Azar y búsqueda

En su oportunidad, JIS explicó que “es importante tener en mente toda la crítica al concepto, pero después de eso haz finalmente lo que quieras. (…) Quizá lo estoy diciendo porque soy muy malo para el albur, pero disfruto cuando sin querer el propio lenguaje nos alburea, o sea, que nadie estaba pensando en alburear y el propio desarrollo azaroso de una conversación hace que aparezcan albures”.

Añadió el dibujante que “uno de los ingredientes importantes dentro de la actitud de la diversión es la travesura; (…) La parte rescatable, digamos, de ciertas mentalidades albureras pudiera ser, en sus aspectos más excelsos, el gusto por el juego de palabras. Sí hay, en algunas búsquedas albureras, ya más que ponerte a molestar a otros, ver que más florituras le puedes sacar al rollo”.

