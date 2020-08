“Los tiempos de Dios” gana el Juan José Arreola

La Universidad de Guadalajara emitió en un comunicado con el anuncio del ganador del XIX Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, cuya obra galardonada es “Los tiempos de Dios” del autor José Luis Valencia Valencia.

Fue en una rueda de prensa virtual en la que el Secretario Académico del CUSur, el doctor Andrés Valdez Zepeda, recordó la historia de este premio que ha ganado prestigio desde que se instauró en el año 2002, sobre todo por la calidad de los trabajos y los participantes, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más importantes de México.

“Participaron 488 trabajos; 23 fueron descartados por el jurado por no cumplir los requisitos de la convocatoria; 15 trabajos fueron de mexicanos que están en el extranjero. Los participantes nacionales fueron 473, y se recibieron trabajos de 21 estados del país, entre los que destacan Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos y Nayarit”, compartió el académico.

Por su parte, el presidente del jurado, el escritor Julián Herbert, habló sobre la obra de Valencia Valencia. Destacó que es un volumen consistente, “que mantiene una atención sin concesiones alrededor del tema de la violencia, un tema que el autor logra tratar sin puntos de vista condescendientes, con recursos narrativos que dan cuenta de una pluma experimentada”.

Herbert ganó el premio en el año 2006 y recordó también que fue “un cambio radical” en su vida y en su vocación por las letras. “Premios como éste pueden ser un hito en la experiencia del escritor”.

La reacción del escritor José Luis Valencia Valencia fue de sorpresa, también recordó que fue un trabajo que le llevó un año de realización con cuentos trágicos de violencia, “un reflejo de la sociedad en la que vivimos basadas en decisiones que pudieran terminar con nuestra vida”, principalmente.

“El primer cuento tenía varios años trabajándolo, y está inspirado en un caso de la vida real de una conocida que está desaparecida. Los otros textos surgieron en una noche en el aeropuerto, ahí esbocé la idea de esos cuentos porque quería reflejar la tristeza, el dolor. Nos levantamos cada día pensando en que todo va a estar bien y no, cada día que vivimos es una sorpresa, y si no nos va mal ya vamos de ganancia. Hace poco fui papá por primera vez, y justo esos cuentos reflejan la sociedad en la que no quiero que crezca mi hijo”, señaló.

Por último, el representante de la Editorial Universitaria, Jorge Orendáin, compartió que desde el año 2008 los trabajos ganadores se han publicado en una edición de lujo de dicha editorial, ahora con un tiraje de 500 ejemplares y disponible en versión electrónica.

El premio tiene una bolsa de 150 mil pesos y la ceremonia de premiación se realizará el lunes 21 de septiembre de 2020 en Ciudad Guzmán, en tanto la obra ganadora se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.