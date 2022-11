Los retos de la paridad de género para 2024

En la postulación a candidaturas municipales del proceso electoral local 2018-2021 en el estado de Jalisco, por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, implementaron los lineamientos para garantizar la paridad de género, la igualdad y no discriminación. El objetivo era conseguir el 50% de las candidaturas para mujeres, para incrementar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Si bien estas acciones tienen como objeto cumplir el principio constitucional de paridad de género, su aplicación tuvo como consecuencia la generación de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Según datos del CIPIG, las mujeres no participaron en las mismas condiciones que sus compañeros varones de partido, al no poder acceder a las mismas oportunidades; ocultándoles información relevante para registrar sus candidaturas; donde había posibilidades de triunfo y que aceptaran a candidatas, no les permitieron postularse; se ejerció violencia verbal y en medios de comunicación, hablándose sobre su vida privada o sus cuerpos, entre otros. Las mujeres que llegaron a un cargo de representación continuaron recibiendo violencia por sus líderes y compañeros, obstaculizando su ejercicio, sin convocarles a las sesiones, ocultándoles información relevante, impidiendo el acceso a los recursos, etc.

Son solo unos ejemplos que a través de la recuperación y análisis de casos, se ha puesto de manifiesto que el ejercicio de la paridad, debe ir acompañado de una serie de acciones previas a su implementación, la sensibilización en perspectiva de género y violencia política hacia las mujeres en razón de género; difusión de información sobre los lineamientos de paridad y procesos de denuncia, así como acompañamiento institucional de los órganos de género de los partidos y de las instituciones electorales.

Cyntia Ruth Karina Padilla Romero

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás"

Mahatma Gandhi

ECOS DEL DEBATE

"Retos en Jalisco para combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género"

ESPECIAL

En Jalisco se requiere que las instituciones a cargo de atender, acompañar, investigar y sancionar la VPMRG cuenten con instrumentos y recursos suficientes para hacer operativa la reforma normativa de 2020, es necesaria la coordinación y rutas institucionales claras de atención y seguimiento. Es necesario también, un ejercicio de profunda autocrítica desde los partidos políticos, sobre todo los antiguos, para ser espacios seguros de acompañamiento a las víctimas de VPMRG, y adecuar sus instrumentos internos en torno a la reforma.

María Jacqueline Galaviz Ramos

ESPECIAL

La VPMRG, a pesar de tener pocos años como delito, las organizaciones y mujeres que acompañan casos han caminado bastante, tenemos que escucharlas. El CIPIG nombra en su Informe sobre VPMRG en Jalisco, después de la Reforma política del 2020, que urge informar sobre el tema a las mujeres políticas; institucionalizar procesos dentro de los partidos políticos para formar y sancionar violencias; y lograr que cualquier persona cuestionar y deje de normalizar la violencia.

María Vicencio Huerta

