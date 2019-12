Los orígenes del miedo

El escritor estadounidense Dacre Stoker llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su novela “Drácula, el origen” (en edición de Planeta). El descendiente del mítico autor de “Drácula” platicó de su interés en las biografías: “Me gustan las biografías: saber qué estaba haciendo Hitchcock cuando estaba filmando ‘Psicosis’, o hace poco, supe de la historia de vida de Tolkien, qué pasaba por su mente cuando escribió ‘El señor de los anillos’. Toda mi vida he disfrutado de la historia detrás la historia.

Cuando investigué a Bram Stoker para el primer libro pensé ‘aquí tenemos a un hombre donde hay más de lo que entendemos’. Leí las biografías, me parecieron interesantes. Después lo vi desde mi perspectiva, al haber sido un entrenador olímpico: ¿cómo es que este muchacho estuvo inválido por siete años y pasó a ser un campeón? También por el trauma de estar viviendo solo, dentro de su cabeza, con sueños horribles. En ‘Drácula’ escribe mucho de los sueños. Eso me hizo pensar en llevar la historia novelada de su vida, no una biografía, que fuera fácil de leer, para exponerlo al mundo de una forma interesante”, comentó en entrevista

Dacre dirige el Bram Stoker State, institución cuyo objetivo es seguir promocionando la obra de su ancestro. Escribir fue un paso posterior a las múltiples charlas que ha dado sobre Bram, para lo que se preparó: “No es mi formación, fue difícil atreverme a hacer algo que no sabía. Pero, vamos, trabajé en el medio de los deportes. Fui un deportista promedio, pero entrené mucho: sabía que si me esforzaba lo haría bien. Y como deportista sé que se deben tener entrenadores: mi mujer es una gran investigadora, mi hijo trabaja en su doctorado en literatura, como un equipo me apoyaron. También encontré a un autor para que colaborara, sin JD Barker no lo hubiera logrado: yo puedo investigar, hacer la historia, pero con alguien como él, con sus capacidades, pudimos trabajarlo como thriller, con mucho misterio”.

Del tono del libro, el escritor comentó: “Quise hacer algo así: tener pistas, un misterio, y también un personaje femenino. Es un buen momento, no solo por el movimiento de #MeToo: en nuestro caso tenemos dos, una mujer misteriosa, la madre de Bram fue activista; de hecho, sé que ‘Matilda’ (el personaje) tiene algo de su madre, y también hay un personaje parecido a su hermana”.

Al haber escrito esta novela, además de estudiar la obra de Bram Stoker, Dacre concluyó las razones por las cuales nos gusta el terror: “Tengo una teoría, aunque mucha gente lo ha dicho también: nuestra naturaleza es buscar una preparación para esos momentos difíciles. En una parte de nuestras vidas leemos libros donde desarrollamos nuestras posibles respuestas al horror. Si salimos al mundo, en cualquier lado: en una escuela de Estados Unidos podemos ver cosas horrendas. No queremos experimentar las cosas así, en términos donde no los podemos controlar. Pero en un libro sí, si se sale de control lo cerramos, o nos salimos del cine”.

A propósito del cine, “Drácula, el origen” ya tiene los derechos vendidos para adaptarse a la pantalla grande, adelantó Dacre.

Presentación de “Drácula, el origen” (con José Adiak Montoya y Carmina Rufrancos), hoy jueves 5 de diciembre, 19:00 horas, Salón 6.