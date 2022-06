"Los colores de Ixcatlán" iluminarán a Casa Orozco

La Sala Silenciosa de Casa Orozco está por iniciar una nueva exposición teniendo al colorido estilo de Domitila Domínguez Manuel “Domi” como protagonista en “Los colores de Ixcatlán”, muestra que abrirá sus puertas al público el próximo 23 de junio.

Con 40 obras de óleo sobre tela, “Los colores de Ixcatlán” llevarán al espectador a los diversos mundos y personajes que han caracterizado a las pinceladas de Domitila Domínguez, quien es originaria del pueblo mazateco de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, y radicada en Guadalajara desde hace décadas, refleja los paisajes y estampas culturales de los territorios que ha recorrido.

María José Ochoa, directora de Sala Silenciosa en Casa Orozco —finca que fue la segunda casa y estudio del muralista jalisciense José Clemente Orozco— indica que “Los colores de Ixcatlán” da seguimiento al plan de exposiciones que el espacio impulsará, luego de que recientemente el artista José Fors compartió su muestra “Atemporal” y así ofrecer al público variedad de estilos, técnicas y artistas.

“La intención es buscar un balance en la galería, no seguir un patrón, nos abrimos a la pintura, pero no queremos que sea siempre lo mismo en tonalidades y estilos. El fin también es captar a otras audiencias”, indicó María José Ochoa, al referir que si bien ya conocía la trayectoria de Domitila Domínguez, esta será la primera vez que llegue a Casa Orozco con toda la experiencia y reconocimiento que la artista ha marcado en diversos espacios como en la Galería de la Raza Graphics, de San Francisco (California) y la Urban Gallery, en Nueva York, por ejemplo.

“Todo es obra inédita de Domitila, no se había expuesto antes. Ella ha ilustrado muchos libros, algunos con Rigoberta Menchú”, en publicaciones como “The Girl from Chimel” y “A la orilla del viento”, entre otros, destaca María José Ochoa al enfatizar una peculiar obra que en este sentido estará en Casa Orozco, la cual está compuesta de 20 piezas de pequeño formato y que en conjunto dan paso al cuento ilustrado “La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua”, y que en parte, así como en general en su estilo, refleja también su influencia y gusto por el bordado mexicano.

“Esta pieza me encantó, porque siempre supe que Domi hacía cuentos y ella generalmente pinta en este tipo de formatos. Cuando fui a verla, vi que tenía diferentes piezas, no la tenía completa, pero me dijo que era un cuento que nunca había expuesto. Ella es muy reconocida por ilustrar cuentos. Replicamos un poco cómo luce su estudio, lleno de cuadros, las paredes repletas, esta exposición es así”.

Sobre la artista

Domitila Domínguez Manuel (1948), nació en San Pedro Ixcatlán, Oaxaca. Su trabajo individual y colectivo, en el bordado, la pintura y la escultura, ha sido expuesto es recintos cultuales como la Galería Francisco de la Cueva, de la Universidad Autónoma de Puebla; la galería Frida Kahlo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; la Galería de la Raza Graphics, de San Francisco (California); el Museo Universitario del Chopo y el Museo de Arte Contemporáneo, de Ciudad de México, así como el Esperanza Center de San Antonio, Texas, por ejemplo. Internacionalmente, su obra ha llegado a la Aleman Gallery de Boston, y la muestra “De expresiones culturales”, en el Parc de la Villette, en París.

Agéndalo

La exposición “Los colores de Ixcatlán” permanecerá en Casa Orozco (Calle López Cotilla 814, zona Centro Guadalajara) del 23 de junio al 27 de agosto. Para visitarla es necesario realizar una cita mediante las redes sociales de Casa Orozco y su liga de WhatsApp en Instagram.