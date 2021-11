Lorenzo Córdova y ErnestoNúñez aseguran que “La democracia no se construyó en un día”

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y el periodista y asesor del INE, Ernesto Núñez Albarrán, presentaron en esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el texto “La democracia no se construyó en un día”, editado por Grijalbo. La obra que relata el contexto de las elecciones del 2018, salió al mercado en mayo del 2021, justamente previo a las elecciones del pasado 6 de julio.

En entrevista para EL INFORMADOR, Ernesto relata que llegar a la FIL con el libro era muy importante para ellos, no desde la promoción comercial, pero sí para provocar la discusión de las ideas que se contienen en él. En las páginas de este proyecto, el lector encontrará explicado puntualmente el cambio político tan importante que se dio en ese año: “Este no es un libro coyuntural, pero sí puede ser leído como tal. Hasta por sus dimensiones es un texto de consulta posterior que puede orientar un buen debate sobre el estado de nuestra democracia”.

En ese sentido, refrenda Lorenzo Córdova que “La democracia no se construyó en un día” es un libro que reconstruye una etapa de nuestra historia, pero que termina hasta el 2018. “Es decir, no es un libro que se meta a analizar qué ha ocurrido con el nuevo gobierno, o qué pasó después de las elecciones. De hecho, ese fue un propósito que nos planteamos cuando lo hicimos, no contaminar el análisis de un momento muy importante de nuestra historia, porque finalmente a través de las urnas, prácticamente todas las opciones y alternativas del espacio y del espectro ideológico llegaron al poder electoralmente”.

También, resalta Lorenzo que “La democracia no se construyó en un día” no se queda como un libro de historia nada más, también sirve para justificar por qué el 2018, al menos desde contexto democrático, no es un punto de partida, sino un punto de llegada, “por eso es un libro que milita en contra de las posturas creacionistas como las llamamos”.

Las posturas creacionistas son aquellas que generalmente califican que no había democracia hasta que llegan los gobernantes en turno, algo que suele ser muy característico de la política en general, donde quienes asumen el poder, piensan que la democracia comienza a partir de su mandato, cuando como lo reitera el libro, el llegar a ella no se construyó en un día.

“Nosotros decimos que las condiciones para que pasara lo que pasó (en las elecciones del 2018) estaban dadas y se habían venido construyendo de manera muy compleja, pausada, paulatina, gradual y difícil a lo largo de las décadas previas. Dicho esto, nos quedamos hasta el 2018 y no quisimos escribirlo desde los juicios o prejuicios posteriores, pero es un libro que tiene aliento”, externa Lorenzo, quien destaca además que en este contexto actual en materia de política, se descalifica muy fácil, poniendo como ejemplo que se ha dicho que el INE siempre ha estado subordinado a los intereses políticos.

“Pero el libro cuenta que no es así, cuenta cómo en la relación con el gobierno anterior, hubo muchísimas tensiones, intentos de presiones, intentos de condicionar las decisiones del INE o de las autoridades electorales en el ámbito local, y cómo el INE y el nuevo sistema resistieron. Como actor político yo no estoy a favor ni en contra de nadie, pero me acusan de ser antagonista del gobierno, pero bueno, es de lo mismo que acusaban antes de las elecciones por la cercanía de mi padre con Andrés Manuel López Obrador y por las decisiones que tomamos de hacer cumplir la ley y permitir que López Obrador estuviera en los spots de su partido porque lo permitía la ley, a pesar de que muchos querían que lo bajáramos”.

Finalmente, reitera Ernesto que desde la perspectiva periodística, el libro cuenta todos los pasos previos para llegar a la jornada electoral, entre otras cosas, el acuerdo de los partidos políticos, donde todos se sentaron a revisar las reglas de acceso al poder, como lo que ocurrió con la reforma del 2014. Así que éste es un texto muy útil que permite al lector discernir y conocer la evolución de la democracia en México hasta el 2018.

Niega candidatura presidencial

Ayer, luego de participar en la inauguración del Foro de la Juventud por el futuro de la Ciudadanía, celebrado en el marco de la FIL, Lorenzo Córdova negó que exista alguna propuesta para que él sea candidato presidencial para 2024, como han señalado algunos columnistas, y aseguró que la única boleta en la que aparecerá su nombre a partir del 4 de abril de 2023, un día después de que termine su cargo en el Instituto, será en las boletas de calificaciones de sus alumnos en la Facultad de Derecho de la UNAM.

“Se exageran en muchas de esas notas, ha habido expresiones que lo han planteado, pero he sido muy claro y contundente en mi respuesta: yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril de 2023 y a partir del 4 de abril de 2023 me podrán encontrar en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a donde volveré y que por cierto ya desde ahora estoy acondicionando”, explicó.

TOMA NOTA

Agéndalo

FIL Pensamiento: Encuentro de Gobierno y Sociedad Civil. Mesa: “Las posibilidades de la socialdemocracia”.

Miércoles 01 de diciembre de 12:00 a 13:50 horas, en el Salón 8, Área Nacional, Expo Guadalajara.

MQ