Después de diez años "levantando el proyecto", la mexicana Lorena Padilla está "feliz" de que su primer largometraje de ficción, "Martínez", una comedia negra hecha para apreciar el valor de la soledad, generalmente "muy mal retratada", se estrene en el Festival de Cine de Miami.

"En realidad el personaje soy yo, así es mi proceso. La película se tardó lo que tenía que tardar y yo tenía que trabajar en una oficina como la de Martínez, tenía que reivindicarme y quererme a mí", dice a unos días antes del estreno, que tendrá lugar el próximo domingo. "Martínez", escrita y dirigida por Padilla, tendrá su estreno mundial en la competencia Jordan Ressler First Feature Award, durante la 40ª edición del Festival de Cine de Miami, que comienza este viernes y concluye el 12 de marzo.

Esta comedia intimista de 93 minutos está protagonizada por el actor chileno Francisco Reyes, protagonista de la aclamada película chilena "Una mujer fantástica" (2017), a quien la directora pidió "no sobre explicar las cosas", pues es capaz de "transmitir mucho con un solo gesto".

De acuerdo con la sinopsis de la película, rodada en Guadalajara (México) en un ambiente de "absoluto rigor" sanitario durante la pandemia de coronavirus, Martínez es un anciano solitario y gruñón que lleva una vida monótona en su trabajo como contador, pero debe afrontar que está a punto de jubilarse. Enfrentado a una crisis personal, la muerte de su vecina finalmente hace que Martínez se dé cuenta de que su vida aún está por delante.

El rodaje se llevo a cabo durante pandemia. EFE/ESPECIAL

EL DERECHO A LA SOLEDAD

"Me parece que la gente ve a los solitarios como personas malas cuando están en su derecho a serlo. La soledad está muy mal retratada", dice Padilla, de 44 años, que tiene un máster en Escritura Dramática por la Tisch School of the Arts de Nueva York, es profesora de guión, le gusta escribir por encargo y va a dirigir una serie para Amazon de la cual prefirió no adelantar nada.

"Con 'Martínez' te das cuenta de que en realidad hablar de la soledad es muy universal, sobre todo en las grandes ciudades. No estás solo porque siempre te tienes a ti. Martínez aprende a quererse a él mismo", comenta la directora.

Seleccionada en la lista de las 200 películas extranjeras más esperadas de 2023 de la revista especializada IONCINEMA.com, "Martínez", incluye en su elenco a Humberto Busto y Martha Claudia Moreno, quienes junto a Francisco Reyes son "tres actorazos" que mejoraron mucho su ópera prima, según la directora.

La comedia gira en torno a tres personajes ficticios -uno de ellos, Pablo, es el reemplazo de Martínez en la oficina- y su trama, aclara Padilla, puede suceder en cualquier país del mundo. "Para mí (la película) habla de tres personajes bien solitarios y de cómo fingimos en la vida real sin saber lo que pasa tras las puertas cerradas. Ellos tienen mucha humanidad y son muy complejos, tienen un montón de problemas que habitualmente no vemos y sin embargo los juzgamos", detalla. "Se trata de aceptar a las personas como son", recalca Padilla y afirma que su padre, que aún no ha visto la película, "tiene mucho de Martínez".

El envejecimiento, la soledad, la eterna búsqueda del amor son temas entretejidos en esta comedia negra o "dramedy", una etiqueta también al uso, en inglés, que Padilla recibe sin ningún recelo.

El primer largometraje de esta mexicana tuvo que sortear un largo camino que, en un lapso de 10 años, la llevó a vivir en 5 países y 15 ciudades, por lo que se considera "ciudadana del mundo". "Es como pasar de una etapa a otra, se mezcla lo personal con lo profesional. Durante el proyecto me casé, tuve un hijo y después me divorcié.

El personaje (Martínez) se está jubilando, pero en mí era pasar a otra vida y regresar a México después de 10 años", confiesa. Según cuenta la directora, el rodaje se realizó en medio de la pandemia "con mascarillas y controles muy estrictos". "En el set solo podía estar la gente indispensable. Fue un trabajo bien íntimo que a mí me funcionó, mientras el mundo se estaba cayendo a pedazos. Todos llevábamos un año encerrados. Fueron cinco semanas que disfruté mucho", desgrana.

"Martínez" contó con el respaldo de Alquimia Cinematográfica, una productora independiente lanzada por Georgina González, y se estrena este domingo en el Silverspot Cinema de Miami. La edición 2023 de este festival organizado por la universidad Miami Dade College (MDC) presentará más de 140 producciones de diversos géneros provenientes de 30 países, entre largometrajes, cortos y documentales, e incluye más de una decena de estrenos mundiales, 3 estrenos en Norteamérica y 7 en Estados Unidos.

