Llevan al cine la vida de la beata Concepción Cabrera

La casa productora, Cross Entertainment, una empresa familiar que desarrolla contenidos sobre valores, ha impulsado el desarrollo del filme “Concepción. La Película”, un documental con recreaciones que aborda la vida de Concepción Cabrera de Armida, mejor conocida como “Conchita”, quien el 4 de mayo del 2019 fue beatificada en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México.

Martha Navarro es la productora ejecutiva, mientras que Alejandro Francés es el director de la cinta y Janell Fajer es la actriz que interpreta a Concepción, personaje que fue una laica católica seglar mexicana, fundadora de las Obras de la Cruz.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Janell, quien con este proyecto, tiene su primera oportunidad como actriz en una película.

“Conchita” nació en San Luis Potosí en 1862 y falleció en 1937 en la Ciudad de México. “Ella fue mamá de nueve hijos y fundó cinco obras religiosas, como la de Los Misioneros del Espíritu Santo. Ella fue mística, apóstol y revolucionaria; es extraordinaria su vida y por eso decidimos hacer esta película sobre ella. Fue una persona que Jesús y el Espíritu Santo la eligieron para hacer grandes cosas en México y llegar lejos. Algo que llama la atención es que el Espíritu Santo le dictó escritos tan elevados, que podría llegar a ser doctora de la iglesia, y ha hecho varios milagros”, dice Janell, de los cuales ya se han aprobado un par y por eso es que ha sido elevada a beata en 2019, ahora se busca que haya una proceso de santificación.

La cinta fue filmada en San Luis Potosí. ESPECIAL

“Concepción. La Película” fue rodada en San Luis Potosí hace unos días y se habló del proyecto recientemente en la Universidad Panamericana (UP) en Guadalajara. “Lo atractivo de esta película documental es que es narrado con los mismos textos que ella escribió, los cuales le fueron dictados por el Espíritu Santo. También los historiadores, quienes son expertos en el tema, se grabaron las entrevistas dentro de los escenarios donde se grabó la película. Y lo que hizo el director, que está más padre aún, es que los mismos entrevistados salen de extras en las escenas, será una sinergia muy divertida y atractiva para el público, que hará a la película más dinámica que cualquier otro documental”.

Janell tiene 24 años y está por graduarse de la carrera de Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas en la UP. Y aunque tiene sus propios proyectos, no descarta la idea de seguir inmersa en el plano cinematográfico, siempre y cuando siga esta misma línea de cine con valores. “Esta fue mi oportunidad para ser actriz, pero toda mi vida, desde chiquita, (con su familia) nos ha gustado hacer películas y cortometrajes, todo de la mano de María Visión y cuestiones católicas, también siempre estuve en teatro cuando estaba en primaria, secundaria y preparatoria”.

Justamente su mamá es Martha Navarro, la productora de “Concepción. La Película”, quien tenía el proyecto desde hace 10 años, por ello también consideran un logro familiar que se haya hecho ya la cinta. “Cuando dieron a conocer el proyecto para recabar fondos y todo, vieron que yo me parecía mucho a ‘Conchita’, la gente perteneciente a sus obras me veían y decían ‘es igualita a Conchita’”, así que confiaron en ella para darle vida a esta importante beata mexicana y todo resultó muy bien.

“El personaje es bastante amplio, cuando me dijeron que lo iba a interpretar, sentí muchísima responsabilidad, también me conmovió demasiado, porque al final de cuentas es mexicana y no está tan alejada de mi realidad, (a “Conchita”) la tengo ya como un ídolo a partir de lo que conocí de ella. Y me ha dado un impulso a ser una mejor mujer, cuando la gente vea esta película será un llamado principalmente para las mujeres para que sean extraordinarias en lo ordinario”. Resalta que Dios le dio mucha fortaleza a Concepción para hacer todo lo se propuso, “fue una mujer fuera de serie y todo lo que se propuso fue increíble”.

Según comparte Janell, se espera que la cinta comience su recorrido en octubre de este año. El Festival Internacional de Cine Católico está impulsando el proyecto para que se vea en salas de Cinemex, “y vamos a buscar más puertas hasta llegar a plataforma de streaming”. Actualmente la película está en proceso de postproducción.

“Concepción. La Película” es una producción de Cross Entertainment. ESPECIAL

Ayudar a difundir

Vamos a cambiar las estructuras sociales produciendo una película capaz de cambiar el corazón de las personas.

Desde muy pequeña fue muy devota a Jesús y le gustaba mucho enseñar a leer y catequizar a los más pobres. Se casó con Francisco Armida con quien tuvo nueve hijos. Y a pesar de ser madre y esposa, su devoción nunca se vio mermada. Un día estando en ejercicios espirituales escuchó, claramente y sin dudarlo, una voz que le decía: “Tu misión es salvar almas. Todo su anhelo era pertenecer al Señor. Grabó en su pecho el Santísimo nombre de Jesús, un sentimiento nuevo y grande le hizo exclamar: “Jesús, salvador de los hombres, sálvalos”.

Conchita fue la inspiradora de las cinco Obras de la Cruz: Apostolado de la Cruz (1894), Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús (1897), Alianza de Amor (1909), Fraternidad de Cristo Sacerdote (1912) y Misioneros del Espíritu Santo (1914).

¿Quién era Concepción Cabrera?

Concepción nació el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí, fue la séptima de 12 hermanos. Llegó a este mundo en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, de ahí el origen de su nombre. Según se describe en el sitio oficial de la película https://concepcionlapelicula.com/es.