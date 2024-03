La escritora mexicana, Brenda Lozano, ganadora del Premio de Traducción English PEN en 2019, recientemente lanzó su nueva novela, “Soñar como sueñan los árboles”, una historia situada en el México de los años 40, donde a partir de la desaparición de una niña y la búsqueda que emprende la familia de ésta, aborda temáticas como la maternidad, la paternidad, el clasismo, el racismo y la violencia obstétrica, entre otros.

“Es una novela que se sitúa entre los años 40 y 50 en la Ciudad de México, un DF que ya no existe, pero que por la investigación que pude hacer, se parece al de esta actualidad, en esta idea cosmopolita de la ciudad donde se empezaron a abrir las cosas. Por ejemplo, el pasar de beber agua de jamaica y de limón a las coca colas, se dio en esa década, así como el sufragio de la mujer. En fin, fue un momento de muchos cambios como el esplendor del cine de oro y en las artes también había un movimiento importantísimo, es decir, al día de hoy hay muchas cosas que todavía siguen teniendo eco y relevancia”, comparte la escritora en entrevista con EL INFORMADOR.

“En el sentido político y social me interesaba mucho que gran parte de ese contexto estaba implicado con temas de racismo, clasismo y patriarcado, y cómo esas situaciones afectaban a las mujeres y las familias. Así que el punto de partida de la historia es el secuestro de una niña de dos años y cómo en el contexto de esta creciente ciudad el hecho no sólo afecta a las familias involucradas, sino también a sus emociones, pues es una novela que está muy enfocada hacia ese aspecto femenino, más emocional e intuitivo”, en ese sentido, resalta que para abordar estos aspectos, era necesario abrirse a la ficción, pues no sólo le bastaba con la investigación histórica de la época.

“En esta historia hay un tema importante, por ejemplo, las relaciones de ‘hijitud’ y eso por supuesto involucra el tema de las maternidades y en un aspecto más amplio, también el tema de las violencias ginecobstetras, que es un motor también muy importante en esta historia, o por ejemplo, los mandatos patriarcales de ser mujer, ser buena madre, ser buena pareja y ser buena hija”, ahondando así la autora en cuestionamientos sobre cómo se forjan estas ideas, “y creo que hay muchas respuestas en generaciones muy anteriores a las nuestras y a nuestro presente”.

En esta situación de la trama, donde hay dos familias que van siguiendo esta historia del robo de la niña, la pequeña es la menor de cinco hermanos, “donde la madre naturalmente vive un calvario y un dolor muy profundo, pero al mismo tiempo también vive una culpa social, se siente la peor madre del universo y a sus otros cuatro hijos los pasa en paquete a segundo plano y al olvido, incluso ella misma se empieza a desatender y descuidar porque la culpa que la corroe es enorme. Entonces, me interesaba mucho explorar ese aspecto emocional de todas estas cosas que se crecen desde el patriarcado, el racismo y el clasismo”, finaliza.

Entre mandatos sociales y la maternidad

“Soñar como sueñan los árboles” aborda las vidas de “Gloria Felipe” y de “Nuria Valencia” que se entrelazan en torno al robo de una niña pequeña que conmocionó a la capital mexicana en la década de 1940. Por medio de una narradora que (en sus propias palabras) «no canta mal las rancheras», somos testigos de la batalla de los “Miranda Felipe” por recuperar a la menor de sus integrantes y de la crianza angustiosa de los “Fernández Valencia” para salvar a su propia niña de un peligro potencial que la Policía no ha podido frenar y los medios reportan con el tono de un thriller.

Perfil

¿Quién es Brenda Lozano?

Brenda Lozano (Ciudad de México, 1981) es narradora, ensayista y editora. Estudió en México y en Estados Unidos. Ha tenido residencias de escritura en Estados Unidos, Europa, América del Sur y Japón. Ha sido antologada en diversas publicaciones, ha impartido cursos universitarios y talleres, y se ha involucrado en proyectos de cine y arte contemporáneo.

Edita en la revista literaria “Make de Chicago”, y es parte de la editorial Ugly Duckling Presse, de Nueva York. Su primera novela fue “Todo nada” (2009), le siguen “Cuaderno ideal” (Alfaguara, 2014), y el libro de cuentos “Cómo piensan las piedras” (Alfaguara, 2017). Fue reconocida por el Conaculta, Hay Festival y el Consejo Británico como una de las escritoras menores de 40 años más importantes de su país; además forma parte de Bogotá39, una selección de los nuevos autores más destacados de Latinoamérica.

En 2019, “Cuaderno ideal” (Loop), traducido por Annie McDermott, recibió el Premio de Traducción English PEN. Escribe quincenalmente una columna en el periódico El País y vive en la Ciudad de México.

La escritora cursó sus estudios en México y en Estados Unidos. CORTESÍA

CT