La escritora colombiana Pilar Quintana está de visita en la ciudad para participar en las actividades de Guadalajara Capital Mundial del Libro (GCML); ayer, a las 19:00 horas, ofreció la conferencia “Las máscaras que nos ponemos”, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG).

La ganadora del Premio Alfaguara de Novela en 2021, comenta en entrevista con EL INFORMADOR que se siente muy bien por formar parte en estas actividades en la metrópoli: “Bogotá fue también Capital Mundial del Libro, en 2007, un año significativo para mí porque entonces se dio a conocer la lista de ‘Bogotá 39’, con escritores jóvenes destacados de América Latina y estuve incluida. Ahora participo en otra Capital Mundial del Libro y eso me parece una maravilla”.

Al igual que la Perla Tapatía, comenta Quintana, “Colombia también realiza esfuerzos para promover la lectura; la Feria del Libro de Bogotá (FILBO) es la más importante del país y encuentro las dinámicas parecidas. Acá en México tienen la FIL de Guadalajara, mucho más grande -la mayor de Latinoamérica- y con la posibilidad de hacer más actividades, pero también se llevan a cabo ahí negocios en torno al libro, y eso es importante también”.

Un proyecto necesario

Sobre estas características de diversidad cultural que comparten Colombia y México, detalla la escritora, el diseño de políticas podría atender a “algo interesante que se podría aprovechar; tradicionalmente se ha privilegiado una voz única, la de los hombres mestizos blancos, un poco dejando de lado otras, las marginadas. Tengo cuatro años trabajando en un proyecto del Ministerio de Cultura llamado Biblioteca de Escritoras Colombianas que busca rescatar y promover la literatura hecha por las mujeres en el país”.

Así, indica Quintana, “en la primera fase del proyecto se hizo investigación; después se editaron 18 libros de las autoras más destacadas, pero lo interesante es que fue una lista muy diversa, con escritoras de distintas regiones de Colombia, diferentes etnias: había indígenas, amas de casa, monjas y profesionistas. Yo creo que estas iniciativas hacen que se concentren diversas voces por un tiempo, y animan a que los libros y la cultura lleguen a lugares donde no suelen llegar”.

Leer y desafiar prejuicios

Ahora, en un panorama donde existen más nombres y obras de mujeres en el mercado editorial, la narradora refiere que “es algo necesario; una tradición literaria no está completa sin las voces de todos y todas. Y hubo voces excluidas. Siempre ha habido escritoras, pero sus voces se dejaban de lado, no tuvieron promoción ni les dieron el valor que tenían. Las reivindicaciones actuales están posibilitando que las podamos leer, conocer esa parte de nuestra tradición. Nos hacía falta”.

De igual modo, comparte Quintana que “cuando revisé mi biblioteca, tenía muchos más libros de hombres que de mujeres; a veces tenía una aproximación muy misógina hacia la literatura de mujeres, porque pensaba que era menor, pues esa era la idea que nos vendieron, que su literatura era un apéndice y era menor, sin el ‘alto vuelo’ de la de los hombres. Creo que leyéndolas y desafiando los prejuicios, pude entender que no era así”.

Por otra parte, la escritora no está convencida de que haya una “explosión” de autoras emergiendo en el mundo editorial; “creo que mediáticamente y en redes, sobre todo, puede verse algo como una explosión. En nuestro proyecto, lo primero que hicimos fue investigar sobre el estado de la escritura creativa de las mujeres en Colombia (pasado y presente), y descubrimos que el mercado, eventos y librerías siguen siendo dominados por hombres. Es cierto que cada vez hay más mujeres ganando fuerza en el mercado del libro, pero no sé si en cifras o en la realidad el cambio sea tan tremendo. Las transformaciones no pasan de la noche a la mañana, se dan lentamente”.

La autora

Pilar Quintana (Colombia, 1970)

Ganadora del premio Alfaguara de novela del año 2021 con “Los abismos”, Pilar Quintana es autora de cinco novelas y un libro de cuentos. “La perra” (2017), novela traducida a veinte lenguas, estuvo en la lista larga del Dublin Literary Award, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award en Estados Unidos; ganó el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, un English PEN Translation Prize y el LiBeratur Award en Alemania.



Toma nota

Actividades para hoy de Pilar Quintana

Visita un albergue para personas migrantes y en tránsito.

Fecha: Hoy 31 de marzo a las 17:00 horas.

Hoy 31 de marzo a las 17:00 horas. Sede: Albergue FM4 Paso Libre.

Albergue FM4 Paso Libre. Dirección: Calle Calderón de la Barca 468-A, Colonia Barrera, Guadalajara.

FM4 Paso Libre es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas mediante la atención humanitaria integral. Para asistir a esta charla sólo es necesario realizar un donativo en especie.



