Comencé a leer a temprana edad, mis padres me leían en un principio, después yo adquirí el gusto y busqué entre las páginas alguna historia que me entretuviera por las tardes y con la cual pudiera deambular por el mundo de la imaginación durante un buen rato. A veces leía por gusto, sin embargo, había contadas ocasiones en que me sumergía en las lecturas obligatorias de la escuela y podía pasar horas tratando de entender unos cuantos párrafos.

Considero que, si la lectura es algo que se impone, se convierte en una tarea tediosa, complicada y abrumadora, por lo que seguir el orden natural de las cosas me parece la mejor opción. La afamada autora de los libros infantiles Harry Potter, comenta que no hay personas a las que no les guste leer, sólo no han encontrado su libro favorito, y creo que es verdad, porque forzarnos a leer cosas que no son de nuestro interés puede provocar un efecto de repudio hacia la lectura.

En mi caso fue algo así, primero busqué historias con dibujos, muy cortas, después, conforme fui creciendo y me comenzaron a gustar personajes distintos, adquirí los libros en los que contaban su biografía o que, de alguna manera, estaban relacionados, y así fui avanzando cada vez a textos más complejos y que requerían de un mayor grado de atención.

Hoy en día soy una lectora voraz, no puedo imaginar mis días sin los libros, y estoy segura de que son una herramienta muy útil para la vida, puesto que no sólo te permiten expresarte mejor y desenvolver de manera más clara tus ideas, también te incitan a mirar el mundo desde diversas perspectivas, además de abrirte las puertas a otros tiempos, sociedades, culturas y lenguas.

Leer es compartir.

Samantha Lamas

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

El acto de leer debe ser divertido

Elena Alcalá

Elena Alcalá es la actual Coordinadora de contenido para niños y niñas en Larousse, y cuenta con más de diez año en la creación de contenidos editoriales, mismos en los que se ha percatado de grandes cambios en los libros infantiles. “Ahora los libros tienen un toque muy distinto, y particularmente en Larousse tenemos el objetivo de compartir conocimiento, pero queremos hacerlo de una manera divertida, sin dejar de lado lo lúdico de los textos, siempre buscando la mejor calidad”.

La principal filosofía de esta editorial al crear libros es seguir la línea del espíritu infantil “Aprender jugando es la mejor manera de acercar a los niños no sólo a la lectura, sino al conocimiento” comentó Elena al tiempo que señalaba que actualmente cuentan con los libros de “El Hematocrítico” que narra la historia de personajes clásicos pero con una narrativa distinta “mucho

más asida a la realidad”.

La coordinadora ahondó en la obra “Feliz feroz” que retrata la historia de un lobo muy tierno que sale de lo ordinario, puesto que él busca ayudar a las personas y ser gentil en lugar de cazar y ser, como su nombre lo indica, feroz.

“Queremos retratar estas nuevas realidades que no se visibilizaban antes” señaló Elena mientras aseguraba que el catálogo de Larousse está enfocado en distintas edades. “Desde libros más preescolares con muchas imágenes, hasta libros más didácticos, como lo es un libro didáctico de dinosaurios”.

Recientemente se incorporó una colección titulada “Hablemos de” que busca acercar a las y los niños a temas que a los padres les puede resultar complicado tratar con sus hijos. Como lo puede ser la muerte, la amistad, el amor y la confianza en sí mismos. “Cuidamos la manera en que los contenidos se acercan a nuestros lectores”. De igual manera manejan líneas de ciencia, del medio ambiente.

“Creo que es fundamental que nada sea obligado, la lectura es un acto lúdico, y puede ser tan divertido como ver una serie o una película” dijo Elena al tiempo que aseguraba que lo más importante era que el acercarse a la lectura fuera una decisión mientras se invita a las y los niños a encontrar aquello que les llama la atención para querer descubrir más al respecto. “A pesar de que sean cosas que pueden sonar escolares son divertidas”.

Larousse cuenta con una colección llamada “Dime qué y dime cómo” y, en uno de los títulos que se incorporó más recientemente, habla sobre los experimentos científicos. “Son experimentos que no tienen ninguna complejidad y resultan súper graciosos y divertidos. Son cosas que se pueden hacer en casa y aprender mucho”.

Uno de los mayores retos a la hora de crear contenido infantil es el encontrarnos en un mundo digital y la era de la inmediatez. “Me parece importante que recordemos que los libros nos sirven de vínculo para desarrollar otro tipo de habilidades como la memoria y el lengua, y son cosas que no se experimentan igual en un formato digital”. De igual manera la coordinadora señaló que otro reto importante es mantenerse vigente y tener la posibilidad de crear contenidos de cualquier cosa.

Elena se inició en la lectura desde pequeña, y poco a poco fue encontrando lo que a ella le gustaba como historias entrañables como los clásicos. Su gusto por la literatura infantil se dio desde su casa, ya que a temprana edad tuvo acceso a este tipo de lecturas para, más tarde, adentrarse en obras como novelas y aventuras.

Si Elena pudiera lograr que todo el mundo leyera un libro sería “Feliz feroz” ya que lo considera una muestra “súper bella” de como en este mundo hay un espacio para todos y cómo tenemos que ir evolucionando y deconstruyendo nuestras viejas creencias.

Mensaje para la comunidad de Mar Adentro

Sería muy lindo que todos se den la oportunidad de describir las historias y los personajes que hay en los libros. No es una tarea obligada, es muy divertido. Espero encuentren el libro correcto.

ECOS DEL DEBATE

“La era digital complica el proceso de lectura de las y los niños”

La era digital presenta desafíos en el proceso de lectura infantil, aunque la tecnología ofrece acceso a información variada, la distracción de dispositivos puede dificultar la concentración en la lectura.

Considero esencial equilibrar el uso de dispositivos digitales con la promoción de hábitos lectores sólidos desde temprana edad. La integración adecuada de tecnología en la educación puede potenciar el aprendizaje, pero es crucial abordar los posibles impactos negativos o positivos en el desarrollo lector de los niños.

Erick Iván Torres, comunidad Mar Adentro

Durante los últimos años, la tecnología ha tenido un impacto tanto positivo, como negativo en las y los más pequeños.

Centrándonos en el proceso de lectura, existen diversas plataformas digitales enfocados a niños y niñas, pero no podemos negar la inmensa posibilidad de distracciones que también podemos encontrar en Internet.

La era digital no precisamente afecta en el proceso de lectura, más bien es el como se apliquen dichas herramientas.

Angelica Nohemi González Flores, comunidad Mar Adentro

10 NOTICIAS POSITIVAS

Mar Adentro propone

PARA LEER… “Bienvenidos a mi casa ecológica” es un libro infantil en el que los más pequeños pueden aprender a tener una vida amigable con el medio ambiente.

PARA SABER… Anne Jones es la actual lectora más rápida a nivel mundial, lee un total de 4,700 palabras por minuto.

PARA CONOCER… El 23 de abril es el día mundial del libro.

