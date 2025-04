La escritora mexicana Catalina Guzmán Bremer, apasionada por el misterio y lo sobrenatural, convirtió el Pirineo navarro (España) en el escenario de un thriller psicológico que rescata, 500 años después, la historia de los procesos de caza de brujas que guarda el Valle del Salazar (España).

“Bajo la sombra” es la primera parte de lo que se convertirá en la “Trilogía Vestigios”, en la que “Eva”, protagonista de una novela situada en 1978, es madre soltera y regresa al hogar familiar tras la muerte de su abuela.

Acompañada por su hijo, la protagonista enfrenta los secretos de sus antepasados y, a medida que explora el pueblo navarro, su historia se entremezcla con la de quienes habitaron la misma casa en épocas distintas, en una trama que captura la atención de los lectores desde las primeras páginas.

“Primero lo imaginé y al llegar a Navarra me di cuenta de que lo que había escrito era real. El único lugar que encontré que reunía todas estas características que yo había imaginado era el Pirineo navarro”, cuenta Guzmán, quien tenía un texto escrito que ella había imaginado y que, en 2020, cuando llegó a España descubrió en el Valle del Salazar, un espacio de belleza enigmática.

La autora nacida en la ciudad de Monterrey presentó el primer libro en Pamplona y acompañada del historiador del Valle del Roncal, Fernando Hualde, quien ayudó a Guzmán a situarse en la realidad de esa zona de la región de Navarra, que una y otra vez ha inspirado a diversos autores a relatar historias que se salen de lo común.

Una trama de raíces profundas

El texto explora el choque entre lo nuevo y lo antiguo, lo foráneo y lo local. Un pueblo profundamente arraigado en sus tradiciones, donde la religión y las creencias populares han permanecido intactas a lo largo de las décadas.

“Para mí lo importante es que todo eso que le he ido contando durante estos años lo ha plasmado perfectamente en la novela. Y no solo lo ha entendido, sino que lo ha reflejado muy bien, que eso es lo que importa”, afirmó Hualde.

Guzmán ha explicado que tanto en España como en México está teniendo muy buena recepción el libro.

“La historia es universal. Habla de heridas que son muy humanas y creo que funcionaría en cualquier parte del mundo. Ha despertado un gran interés aquí (en Navarra), precisamente porque una extranjera habla de esta zona, pero igual ha causado extrañeza en México, que aún no ha salido impreso, pero las personas que lo han leído están muy fascinadas”, apunta.

Tras esa primera visita al valle y ya con el contacto del historiador, volvió al Pirineo para conocer más de cerca, y de la mano de Hualde, la realidad del lugar: “Fueron cinco días, doce horas al día que dedicaron a pasearme a mí ya mi hija por todo el Valle de Salazar”.

“Espero dejarles un pedacito de México yo aquí y quiero que todos los que no conocen el Pirineo navarro se enamoren de él, como me he enamorado yo”, sentencia.

