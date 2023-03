Formar parte de un espacio en el cual aprendes, expresas y creas como juventud, cambió mi vida; los jóvenes representamos un pilar fundamental en la sociedad, es por ello que es importante contar con lugares en los que podamos ser escuchados, expresar nuestras ideas y opiniones, ser partícipes en la toma de decisiones, contribuyendo así a la sociedad. Es el momento de impactar con nuestra voz.

Contar con plataformas para formarse y expresarse marca un antes y un después en tu vida diaria, en conocimientos, perspectivas y aprendizajes, creciendo personal e intelectualmente y permitiéndote desarrollarte en distintas áreas, disfrutar de grandes experiencias, y no solamente impacta en intereses personales, sino que también influye de manera positiva en la sociedad; contar con juventud dispuesta y entregada a llevar a cabo un cambio hace la diferencia. No pasa por mi mente vivir en un mundo en el que no podamos ser escuchados, en el que no existan lugares para poder expresar nuestras ideas y compartir puntos de vista, en el que no podamos ser partícipes de la sociedad. Considero que la juventud está hecha para elevar su voz y juntos hacer el cambio.

Mi trayectoria y experiencia como una joven que opina, expresa, participa y se entrega en actividades sociales me ha llevado a ser muy entusiasta, he desarrollado un sinfín de habilidades y eso hace que mire el mundo con una perspectiva diferente, siempre encuentro algo que me motiva a seguir colaborando con la sociedad.

Sin duda alguna hoy puedo decir que todos los jóvenes merecen participar en actividades formativas y dar su opinión. La juventud nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo logra, nunca imagina hasta dónde puede llegar hasta que ha llegado. “Del tamaño de tus conocimientos es tu universo”: Albert Einstein.

Alondra Guadalupe González Abundis



"Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente"

Ernesto “Ché” Guevara



ECOS DEL DEBATE

La importancia social de contar con espacios para que la juventud pueda expresar sus voces

ESPECIAL

La importancia de que los jóvenes tengan un lugar seguro para expresarse es mucho más relevante de lo que algunas personas puedan imaginar ya que hablamos de las voces del futuro, voces que ayudaran a comprender las necesidades y deseos de l os mismos, así como también aportaran nuevas ideas, perspectivas y experiencias que deben ser escuchadas y tomadas en cuenta en todos los entornos para que de esta manera exista la posibilidad de que dichas ideas se conviertan en acciones.

Dulce María Rangel Hernández, participante Mar Adentro



ESPECIAL

Como jóvenes ciudadanos tenemos voz y el derecho de ser escuchados. Merecemos que se nos tome en cuenta para las diversas actividades y decisiones que se realizan a nuestro alrededor, tanto políticas como sociales y culturales, mismas que tienen un impacto en nuestra formación, así como que también se nos otorgue la oportunidad y los espacios para aportar ideas u opiniones sin que sean rechazadas por el hecho de ser nosotros los jóvenes quienes las aporten.

Sofía Valentina Uribe Pelayo, participante Mar Adentro

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Las voces de las juventudes como el sonido de la esperanza social

Entrevista a Eduardo Daniel Ramírez Silva

Actualmente vivimos tiempos inciertos, en los que prevalecen aspectos que han fragmentado la sociedad mexicana. Muchas personas afirman que nuestro país está polarizado, una realidad factual que se ha tejido con el devenir histórico, en la cual se mantienen, e incluso se perpetúan, la desigualdad e inmovilidad social, por mencionar algunas, demostrando que los intereses particulares continúan imperando, afianzándose como lo hegemónico.

A pesar de lo anterior, nuestro entrevistado de esta ocasión, Eduardo Daniel Ramírez Silva, quien es profesor de bachillerato en el ITESO y se ha dedicado profesionalmente a la gestión cultural, opina que “sigue siendo la democracia aquello que da esperanza para la recomposición de una nación en la que hoy, más que nunca, quepan todas y todos, en la que todas las personas participen y se involucren en este proceso de reconstrucción, aunque su consecución implique una labor sumamente compleja”. Menciona que sabe de entrada que “el panorama no es alentador, debido a la violencia, la inseguridad, la corrupción, entre otras”, pero que, desde su experiencia como docente, encuentra “luz en las juventudes que se muestran hambrientas por reescribir su historia y eso yace, precisamente, en la diversidad de voces, contextos y, por tanto, de sueños”.

Daniel Ramírez agrega “es cierto, la democracia, por sí misma, no significa algo más allá de lo que cualquier diccionario diga, no obstante, si llegamos a vivirla, no como una obligación, sino como un derecho legítimo, accederemos a la oportunidad de participar social y políticamente en la reorganización de nuestro país, cuyos cimientos sean la inclusión, la equidad, la igualdad, la justicia y la paz. Esta es, en primera instancia, la herencia que debemos dejarles a las juventudes, de modo que cuando digamos que ‘México es nuestro país’, adquiera una connotación genuina, en la cual ‘nuestro’ sea, efectivamente, algo de todas y de todos, y ‘país’ sea un sinónimo contundente de hogar. Cuando tengamos ese sentido de pertenencia, podremos transmitirlo con mayor congruencia a las juventudes, a las cuales veo con ímpetu de luchar por un presente y un futuro digno”.

El entrevistado opina que “los y las jóvenes, a lo largo de la historia, han representado lo disruptivo, lo contracultural, pero también es cierto que han estado restringidas (violentamente) en la toma de decisiones trascendentales en la (frágil) construcción de este país. Es momento de brindar más oportunidades a esas jóvenes voces cuyo reclamo es legítimo y, en opinión de este humilde profesor, necesario. Hoy percibo una llamativa politización de las juventudes, y de otros sectores sociales, quienes van despertando y reclaman la garantía de sus derechos. Por tal motivo, es deber de mi generación y de las que están arriba proporcionar espacios donde esas voces sean escuchadas, orientadas y formadas, no solo en las escuelas de educación formal, sino en los barrios y comunidades, en foros y centros culturales, en espacios públicos e iniciativas de la sociedad civil organizada. Dicho de otro modo, en cualquier lugar donde se teje la ciudadanía y los sueños puedan depositarse en oportunidades de materialización”.

Respecto a la importancia de la participación de las juventudes en la democracia, el entrevistado agrega que ésta “yace principalmente en la concepción de un futuro digno porque día a día soy testigo de su capacidad de criticar, discernir, dialogar, actuar, crear, desarrollar y, sobre todo, soñar”. Termina diciendo “es cuestión de que les brindemos una formación crítica y solidaria, ayudemos a darles espacios de participación activa, que se involucren en las decisiones trascendentales del país, pero comenzando desde lo más cercano como sus barrios o colonias, municipios, estados y, después, a nivel nacional”.

CORTESÍA



Mensaje súmate Mar Adentro

Quitémonos prejuicios y ayudémosles a los jóvenes a construir un buen futuro en el presente. Escuchemos las voces de las juventudes como el sonido de la esperanza social y actuemos en pro de ello.

10 Notas Positivas

VOLUNTADES Historias de éxito que trascienden

Alejandra Contreras

Originaria de la Ciudad de México, pero residente durante casi toda su vida en Veracruz, Alejandra Contreras Casso López es una joven mexicana con una importante trayectoria como ejemplo de la juventud, fungiendo como Agente de Cambio. En 2010, siendo todavía una adolescente, fundó el proyecto “Somos + Decididos” motivada por su preocupación por la protección del medio ambiente y el papel de la juventud al respecto. Su trabajo está motivado por la aportación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 2030 e incorporación de niños y jóvenes estudiantes de Veracruz en varios programas y proyectos para ello; parte de lo que hacen consiste en empatar materias varias como Biología, Física y Química de los planes de estudio de las escuelas con viajes educativos a zonas naturales.

En el año 2015 recibió de manos del entonces presidente Enrique Peña Nieto el “Premio Nacional de la Juventud”, por ser “impulsora de proyectos innovadores y colectivos con un liderazgo inspirador a favor de la conservación del medio ambiente en México”. También tuvo un acercamiento a la ONU en México por medio de un programa de Incidencia en Políticas Públicas, aunado a que sus ideas han obtenido financiamiento por parte de la propia ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo, llevando su historia y talento a nivel internacional.

ESPECIAL

Mar Adentro propone

Para leer

“Ocio y juventud. Sentido, potencial y participación comunitaria" de UNED. Reflexiona sobre la importancia del ocio como elemento potenciador de cambios sociales desde la juventud.

Para saber

Salvador Allende, ex presidente de Chile, dijo su famosa frase “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”, durante su discurso en el entonces llamado Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en Guadalajara en 1972.

Para conocer

El Centro Cultural El Refugio es un espacio en Tlaquepaque para que la población, especialmente los jóvenes, puedan aprender y realizar diversas actividades culturales.

CORTESÍA

