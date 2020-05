Libérate de los mitos sobre la depresión

Ofrecer una lectura más amable, pero sin perder el enfoque clínico, es la propuesta del médico especialista en neuropsiquiatría Jesús Ramírez-Bermúdez, en su más reciente publicación “Depresión. La noche más oscura”, en la que aborda los aspectos más básicos y de mayor relevancia que se deben conocer sobre la depresión.

Arropado por la editorial Penguin Random House, Jesús Ramírez comparte ejemplos y datos científicos e históricos sobre la depresión, cómo se ha transformado y entendido, los principales detonantes o factores de riesgo y los prejuicios que se presentan para atenderla de la forma más óptima y profesional.

“La depresión es un problema muy real, que existe, que está y no se va por decreto. Mucha gente tiene la creencia de que con un poco de esfuerzo, del ‘échale ganas’, se quita la depresión, pero desgraciadamente no es así, no es suficiente para este tipo de enfermedades y padecimientos. Es un problema hasta cierto punto invisible, no se puede ver con una radiografía o con un estudio de laboratorio, esto genera que haya mucha incomprensión, prejuicios y malos entendidos entorno a este problema”.

Jesús Ramírez señala que este compilado científico e histórico también se adereza de la experiencia clínica que ha cultivado en el terreno de la salud mental y en espacios como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, además, de recalcar la importancia del diagnóstico oportuno y especializado, especialmente, ahora que las redes sociales también fungen como una ventana de información en la que puede ser complicado distinguir información verificada y dejarse influir por la errónea.

“Si lees la lista de síntomas, cualquiera puede identificarse. A veces no tienes apetito, no puedes dormir, estás triste o tienes fatiga, cualquiera puede decir que tiene depresión. Sin embargo, es más complejo que esto, se requiere el ojo de un profesional, ya sea de la psicoterapia, un psicólogo clínico, médico psiquiatra, pero con entrenamiento, formación y experiencia. Hay muchas cosas que parecen depresión y no lo son”.

Ante el cambio de dinámicas de convivencia personal, familiar, laboral y colectiva por la pandemia y el confinamiento por el COVID-19, Jesús Ramírez-Bermúdez puntualiza la importancia de prestar más atención al estado de ánimo y las formas de reaccionar.

“La pandemia es un factor de riesgo muy importante para desarrollar problemas de salud mental, ya sea por el encierro, la pérdida de libertad, la sensación de amenaza permanente hacia nuestra integridad corporal, familiar y económica. También está la situación de quienes han perdido a un familiar o los supervivientes de esta infección y tuvieron experiencias muy traumáticas y quedaron con secuelas”.

Conócelo

Puedes acceder a la publicación “Depresión. La noche más oscura” del médico Jesús Ramírez-Bermúdez, a través de plataformas como Amazon o librerías Gandhi tanto en formato físico como en libro electrónico.