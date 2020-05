Las obras más destacadas del artista Christo

El artista Christo, uno de los máximos exponentes del Land Art, falleció este fin de semana en Nueva York a los 84 años.

El creador tenía previsto para el pasado abril hacer una instalación en el Arco de Triunfo. El proyecto, que tardó 60 años en concretarse, consistía en envolver el monumento parisino, pero se vio afectado por la pandemia de Covid-19. Las nuevas fechas que se contemplan son: sábado 18 de septiembre a domingo 3 de octubre de 2021.

Una de sus últimas obras fue la que montó en el Lago Serpentine: "The London Mastaba", su primera instalación pública al aire libre del artista en Reino Unido.

Mientras la comunidad cultural aplaudía la instalación, asociaciones criticaron el posible impacto negativo al medio ambiente y la serenidad del parque luego que la pieza está compuesta por barriles de gasolina vacíos.

Una de las obras más aplaudidas fue "Running Fence", iniciativa que consistió en una barrera de tela de 24.5 millas de largo y 18 pies de altura que se colocó en las colinas de los condados de Marin y Sonoma, California, durante dos semanas.

El artista invirtió más 20 años y gastó 15 millones dólares de su propio bolsillo para que "Over the River" fuera una obra pública que rivalizara con la obra "The Gates", que hizo junto a su colaboradora y esposa Jeanne-Claude, en Central Park.

Sin embargo esta fue cancelada por el mismo Christo como una forma de protesta con la presidencia de Donald Trump.

