Las artes se disfrutan desde casa

La reapertura de las actividades económicas apenas comienza. De manera paulatina, los espectáculos se irán sumando a la vida pública en los próximos meses. Mientras tanto, las opciones en línea seguirán siendo tendencia.

La iniciativa de Cultura UdG es a través de su página http://www.cultura.udg.mx/, una plataforma en donde música, teatro, danza, artes visuales y todas las artes están disponibles a un clic de distancia.

Además de tener una cartelera permanente, a diario la plataforma comparte material que está disponible por tiempo limitado, por lo que resulta conveniente revisar de forma constante la oferta que tiene. A continuación presentamos una breve selección de los espectáculos fijos y de las próximas proyecciones que tendrán.

Los fijos

• The Last of Us, de Gustavo Santaolalla. Multipremiado y prolífico músico argentino, Gustavo ha hecho una larga carrera como compositor, músico invitado en colaboraciones y productor. Este miniconcierto incluye la música de uno de sus proyectos más peculiares: la composición para videojuegos.

• The Flaming Lips. Esta banda de rock estadounidense se ha caracterizado por explorar sonidos y posibilidades nuevas en cada disco y durante sus conciertos. En sintonía con los tiempos, en la nueva propuesta que se puede ver en la plataforma nos acercamos a un probable modelo de los conciertos en la era post-COVID 19.

• Pink Floyd. Clásicos del rock progresivo, los británicos de Pink Floyd abrieron su archivo para compartir semanalmente un concierto de su catálogo, con novedades todos los viernes.

• La noche devora a sus hijos. Esta pieza de teatro incluye un personaje que cuenta las historias que su madre le relató. La voz narradora nos da constancia de sucesos ocurridos en una ciudad incierta y en una época indefinida, características que ligan al espectador con los hechos.

• El arte en tu casa. Serie que muestra parte del patrimonio artístico propiedad de la Universidad de Guadalajara. Con María Fernanda Matos Moctezuma como guía en cada capítulo, en la serie descubrimos el arte de José Atanasio Monroy o Carlos Larracilla, entre otros.

Próximamente

• Líneas coreográficas: estructuras efímeras. Estrena hoy martes 30 de junio, 11:00 horas. Esta master class tiene su origen en Mazatlán, con el Centro Municipal de Artes de Mazatlán. En línea sus alumnos y los usuarios de las redes sociales aprenderán sobre el cuerpo y sus capacidades frente a la coreografía. Imparte Andrea Catania (coreógrafa, actriz, bailarina y docente).

• Hernán Lewkowicz, jueves 2 de julio. Cada jueves el actor Hernán Lewkowicz propone un programa teatral para el público infantil, uno de los sectores poblacionales más afectados por la cuarentena.

• Lang Lang International Foundation presenta: Play It Forward. Viernes 3 de julio. El aclamado pianista chino Lang Lang se propuso hacer esta cuarentena una serie de conciertos virtuales, con la meta de conectar con la gente y ofrecer lo mejor de su repertorio. Cada viernes comparte nuevo material, disponible en la plataforma.

• MUdaL, jueves 16 y viernes 17 de julio, 9:30 horas. MUdaL es el acrónimo de Música & Transformación Digital en Iberoamérica, iniciativa donde confluyen conferencias y talleres virtuales sobre las nuevas maneras de hacer música.

JL