La vejez vista desde el teatro

¿Cómo envejeceremos? ¿Cómo nuestros padres lo están haciendo? Son algunas de las preguntas que plantea Gabriel Alcántar Luna, director y dramaturgo de “Te quiero mamá, te quiero papá”, puesta en escena —junto al Grupo Teatral Barret— en la que se exponen las carencias que como sociedad se tienen en la cultura y cuidado del envejecimiento.

Tras eventos familiares que lo llevaron a prestar mayor atención en los cuidados y necesidades que tienen los adultos mayores, Gabriel Alcántar decidió plantear también problemáticas como la demencia y las enfermedades que aquejan en la tercera edad y cómo es que los hijos enfrentan estas situaciones no siempre de la mejor manera.

Aunque el detonante de la obra, que ofrecerá su última función el próximo viernes 15 de diciembre en el Teatro Ignacio López Tarso del IMSS, parte de lo dramático, el director señala que la comedia es una constante en los personajes interpretados por el elenco integrado por Omar Gallardo, Olga Gispert, Wendy Gastelum, Marisol Silva y Mao Pardo, que logran en el espectador una reflexión instantánea y amable sobre el envejecimiento.

“Mi madre tuvo un accidente hace dos años y eso me cambió la vida, ves cómo realmente cuidas de tus padres, cómo estás presente. Esto me inspiró a escribir la obra en homenaje a ellos, es una forma de regalarles algo. Esto es una problemática que se da en muchas familias, cuando los padres son adultos mayores y están en la última etapa de su vida no sabemos qué puede pasar, hay que saber cómo nos comportamos como hijos”.

Alcántar Luna destaca que si bien cada familia y relación entre padres e hijos es diferente, existen patrones de conducta que pueden ser similares para lograr que los personajes de su obra puedan establecer empatía o similitud con el público.

“Están los hijos que no llaman, los que sí lo hacen, los que solo se presentan en Navidad o los que nunca están, los que son muy amorosos. La obra manda ese mensaje, que sepamos que tenemos que estar ahí, que hay que decirle todos los días a nuestra familia y padres que los queremos”.

El director añade que a lo largo de dos meses construyó la dramaturgia de esta propuesta escénica que desde años atrás ya comenzaba a gestarse y que gracias también a experiencias cercanas al él, logró aterrizar la obra que durante sus dos primeras funciones logró los aplausos y cariño del público.

“El teatro te deja una tarea, siempre he pensado que cuando la gente va y asegura que no lo conmovió, pienso que eso no es así. Quiero que con esta obra la gente al salir vaya con su familia, con sus padres y les diga que los quiere. Nosotros como sociedad no cuidamos a nuestros adultos mayores, hay mucho sobre el cuidado de los niños y animales, pero también está este sector de la población que descuidamos y que tarde o temprano estaremos ahí”.

Rendirán homenaje a Susana Alexander

Al finalizar la obra, Gabrial Alcántar Luna y Grupo Teatral Barret realizarán un especial homenaje a la primera actriz, Susana Alexander, en mérito por su trayectoria y atribución a la vida actoral mexicana.

ASISTE

Para la agenda

Obra de teatro “Te quiero mamá, te quiero papá”, escrita y dirigida por Gabriel Alcántar, el 15 de diciembre en el Teatro Ignacio López Tarso a las 20:00 horas. Costo: 300 pesos.