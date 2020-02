"La poesía es un diálogo con otras escrituras": Sara Uribe

Apostar por una poesía sin ataduras y dispuesta a romper con los esquemas tradicionales es lo que Sara Uribe presenta en “Un montón de escritura para nada”, su más reciente publicación -editada con Dharma Books- en la que esta autora originaria de Querétaro, hace diversos planteamientos en torno a la cotidianidad, la literatura, la poesía y el literatura hecha por mujeres.

“La poesía me atrapó por su capacidad de hacer presente lo ausente, que a través del lenguaje se puede convocar cosas imaginadas que quizá no existen en la realidad, pero que sí pueden serlo en la poesía, en la literatura. Siempre me ha atrapado la capacidad de resistencia de la poesía; es un género en el que eres más libre de experimentar y llevarla hasta los límites con otros géneros, y me gusta hacer estos experimentos que lleven al lector a cuestionarse si esto es o no poesía”, explica la autora en entrevista.

Añade que actualmente los géneros literarios están en un proceso de autocrítica y reinvención, y de estos procesos la poesía no se escapa, al contrario, se manifiesta a través del ingenio e inquietudes de Sara Uribe, quien también ofrece una diálogo directo y reflexivo al lector al abordar también las condiciones de producción de la escritura en el siglo XXI para las mujeres en un sistema patriarcal y machista.

“Quería que estos poemas sirvieran para que se pudieran identificar en cosas cotidianas, pero también en las vicisitudes de la representación de la escritura hecha por mujeres en el medio literario mexicano. Hay que quitar esta imagen de que la poesía es muy difícil, que es inaccesible, que no se puede comprender. Creo hay que empezar a leer aquello que nos guste”.

Ganadora de reconocimientos como el Premio Regional de Poesía Carmen Alardín (2004), el Premio Nacional de Poesía Tijuana (2005) y Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo (2005), Sara Uribe procura que su poesía ofrezca elementos de la cotidianidad con los que el lector se pueda identificar y verse reflejado en un estilo que se ha forjado por sí solo y con un mensaje permanente: dejar en claro, con cada palabra, que la poesía no es algo ajeno a la vida cotidiana.

“Quizá la poesía no tenga el reflector más grande del mercado, pero que por eso mismo y en resistencia tenemos que seguirla escribiendo. Creo que hay dos cosas muy importantes: no puedes escribir poesía si no lees poesía. El poder leerte en otros te permite reflejarte y dialogar con otros. La poesía es un diálogo con otras escrituras”.

Más letras

Sara Uribe ha publicado obras como “Lo que no te imaginas”, “Palabras más palabras menos”, “Nunca quise detener el tiempo”, “Goliat”, “Antígona González”, “Siam” y “I never wanted to stop time”. Además sus poemas han aparecido en publicaciones y antologías de México, Perú, España, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.