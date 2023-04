La obra “A lo mejor te encuentro…”, de La Nada Teatro, tendrá su tercera temporada

La producción de La Nada Teatro, el montaje “A lo mejor te encuentro (y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho)”, original de Manuel Barragán, bajo la dirección de Miguel Lugo y Erandi Rojas Ortiz como protagonista, tendrá una tercera temporada en la ciudad, con funciones los sábados, del 22 de abril al 10 de junio, a las 19:00 horas en el Teatro Experimental de Jalisco.

Así, la puesta en escena no sólo pone el dedo en la llaga para evidenciar uno de los conflictos más dolorosos de nuestro país: la desaparición de padres, hermanos, hijos, hijas y vecinos; también habla del abandono del campo, la falta de colaboración y solidaridad entre los pobladores y lo difícil que puede ser la vida de una mujer que se enfrenta sola contra los prejuicios sociales y la indiferencia.

En estos términos, en “A lo mejor te encuentro (y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho)” se narra la historia de Malena, una mujer enamorada que busca a su esposo que ha desaparecido; es una mujer desesperada que indaga en un lugar donde nadie busca a nadie, o será más bien que no quieren encontrar, que no quieren encontrarse con la verdad, y por eso no buscan. En una realidad, además, donde no importa que la gente desaparezca.

De esta forma, Malena anda por los caminos en busca de Ramiro. En este contexto, las palabras para describir el dolor ya no alcanzan. Quizá, a fuerza de usar las correctas, salgamos del atolladero. ¿Cómo nombramos lo que nos pasa? Quizá Malena nos lo revele, quizá el público lo descubra gracias a ella; y de esa manera comprendamos y sintamos de dónde sale esa voluntad de seguir la búsqueda.

Los profesionales detrás

La compañía La Nada Teatro, fundada en 2004, está conformada por profesionales del teatro procedentes de diferentes escuelas y formaciones académicas. Partiendo de esta pluralidad, tiene como objetivo fundamental desarrollar un modelo de producción profesional, de calidad, para difundir la dramaturgia mundial contemporánea, estableciendo nexos de colaboración con creativos de otras disciplinas artísticas.

A lo largo de sus 18 años de existencia ha realizado el montaje y producción de 20 obras de autores nacionales e internacionales, entre las que destacan “Antígona”, de José Watanabe (2012); “Riñón de Cerdo para el desconsuelo”, de Alejandro Ricaño (2013); “El siniestro plan de Vintila Radulezcu”, de Martín Zapata (2015); y “Clausura del amor”, de Pascal Rambert (2018).

Además, la agrupación ha coproducido con otras compañías, entre ellas el Grupo de Teatro Municipal de Lagos de Moreno, La Casa Suspendida producciones, La Nada Jurídica y Locomotora escénica. Ha organizado diversas actividades relacionadas con la escena; conversatorios, presentaciones de libros, proyección y discusión de videos teatrales, conciertos y slams de poesía; asimismo, ha participado en diferentes festivales y muestras de teatro a nivel local, nacional e internacional. Para esta temporada, los boletos tienen un costo de 150 pesos en preventa y de 180 el día de la función; además, están a la venta a través de boletia.com (https://bit.ly/ALoMejor3).

MF