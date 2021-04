La magia de la lectura

La magia oculta de la lectura, nos lleva a un sin fin de pensamientos, aventuras, sueños, ideas y nos despierta emociones. El inmenso poder que tiene el libro en nuestra vida y cómo nos cambia y nos transforma. El libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas de la invencibilidad que nos lanzan todos los días, el libro es pañuelo para las lágrimas, sábana que cubre los mejores amores, almohada para tener los más chidos sueños, cama de clavos para tener las más terribles pesadillas, el libro es ladrillo que construye casas, que construye colonias, que construye ciudades, que construye universos, pero sobre todo que construye ciudadanía, que construye personas pensantes. Si hay algo peligroso en el mundo y lo que temen todos los gobiernos autoritarios, es a un lector, no hay nada más peligroso que un lector, por eso los invito hacer lectores.

Llega un momento que en cada conocimiento nuevo que se agrega, supone el olvido de algo que ya se conocía, por ello es de mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles, solo disfruta de la lectura y de la magia esta nos ofrece.

Alondra Pimienta Gómez

ECOS DEL DEBATE

La ilustración gráfica en la literatura como medio de desarrollo social

La mejor forma de involucrar a la gente en el entendimiento de las distintas problemáticas que ocurren es dándole los medios para que puedan comprenderlo. Algunos captan mejor un mensaje a través de la noticia hablada, o redactada, sin embargo, la ilustración gráfica en la literatura me parece una de las mejores maneras para transmitir información, ya que nos brinda esa proyección de qué está sucediendo y abre espacio a la imaginación para tener una idea más clara del suceso.

Carolina García Vargas, Participante Mar Adentro.

La mejor manera de aprender en esta era digital es de manera gráfica, con un video o imágenes; en la literatura también debería de ser una opción. Para mí, el tema es sobre la democratización del conocimiento, lo cual es algo por lo que, al menos yo, peleo cada día. Un lenguaje científico e idealizado sirve para muchas personas, pero puede no servir para otras muchas y; cual es el punto de comunicar si no es para todos y todas.

Juan Antonio Covarrubias Ladrón de Guevara, integrante del Comité Formativo de Mar Adentro.

La lectura es una herramienta básica para vivir una buena vida.

Joseph Addison, Reino Unido

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

No estamos solos

Francisco Almaraz, “Pacasso”

Francisco Almaraz, Alias “Pacasso” es un artista multifacético con el cual tuvimos la oportunidad de dialogar en la pasada edición de la FIL Guadalajara.

Este ser grande y modesto se define a sí mismo como una persona de talentos mediocres, nos compartió que le gusta mucho escribir, le gusta mucho dibujar, y a pesar de que no se considera el mejor en cada disciplina, dice tener la ventaja de poder hacer las 3 cosas, entre ellas, locución.

El tener gran variedad de ramas por las cuales se siente atraído le hace reflexionar que no existe limitación para poder seguir creciendo, “a pesar de que haya mejor que yo en cada ámbito, me gusta decir que soy una especie de coctel de licores no tan caros con un resultado bastante apetecible.”

También nos compartió un poco sobre los valores que le han regido en su vida, así como su historia, cómo es que, siendo reportero en sus inicios, empezó a tomar el impulso de la gente, ya que tenía que hablar con las personas sobre cuáles eran sus problemas y de qué manera se aplicaban las políticas macro en la vida diaria de cada uno de ellos.

Fue a partir de este primer acercamiento que surgió en él cierta sensibilidad para poderle dar voz a los que no la tienen, pero que considera tienen problemas que se están haciendo cada vez más grandes y necesitan ser escuchados.

A lo largo de la charla, no pudimos dejar de lado la situación actual de pandemia y cómo fue viviéndola, el resultado fue una fusión de su experiencia en el contenido digital y la creación de su libro más reciente, Aislados, inspirado en la cuarentena que se ha dilatado más de un año:

“La única forma de comunicarme con la gente que le gusta lo que hago es a través de redes sociales”.

A partir de esta reflexión que hace, Pacasso considera que en la literatura muchas veces se dice que hay personas que se adelantaron a su tiempo, porque empezamos a comprender hasta después, pero en realidad él siente que lo que pasó fue que no encontraron a su público en el momento en el que debían haberlo encontrado y el público los encontró mucho después, a veces cuando ya era demasiado tarde, cuando ya ni existía el creador.

Narra entonces que Aislados fue un intento por capturar ese momento que vivíamos ahora. Se convirtió en una comunicación constante con quienes veían los dibujos en Twitter en Instagram o en donde fuera.

“La intención era, aparte de decirnos a todos, no estamos solos, todos estamos en el mismo barco, era un pretexto para sonreír durante esta pandemia, con la premisa de que era un sujeto, atrapado en su departamento, acompañado de sus dos mascotas y sus plantas y cómo tiene que desarrollar diferentes actividades para no volver loco.”

Lo que inició como una manera de llevar el encierro, el autor no imaginó que se fuera extender tanto, él era de los optimistas que pensó que duraría a lo mejor un mes, dos meses, sin embargo, por alguna razón los empezó a llamar, desde el inicio, aislamiento día 3, 4, 5, 6.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes en los que me contaba la gente que compartía la viñeta y les servía de pretexto para comunicarse con su familia y era, a ver qué hizo el Dr. Netos o Pacasso hoy en el aislamiento, entonces ya les daba pretexto de convivencia, que es lo que sucede cuando precisamente estás redescubriendo a tu familia.”

Sin duda Pacasso seguirá conectando y compartiendo con su público sus vivencias y experiencias, y finaliza la entrevista con un mensaje para la comunidad.

Mensaje súmate Mar Adentro

No se adapten a la realidad y adapten la realidad a lo que ustedes quieran hacer. Las mejores obras de arte, de literatura o las mejores películas son las que hacen una reinterpretación de la realidad, y no la reflejan tal cual. La gente quiere ver la realidad interpretada por los ojos de alguien, si los ojos de alguien son jóvenes, curiosos, impetuosos, impacientes, nos pueden dar una nueva visión y recordar a todos cómo era la vida cuando teníamos esa valentía…son gente que cambia al mundo.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Francisco Haghenbeck (1965-2021)

Francisco Haghenbeck fue un artista mexicano nacido en CDMX en el año 1965. Curiosamente, estudió arquitectura en la Universidad La Salle, pero destacó profesionalmente en diversas áreas relacionadas con la escritura y el guionismo.

Esta última rama sobre todo en series, en ciencia ficción y cómics; de niño soñaba con ser escritor de Batman cuando grande, y de cierta forma se cumplió ese sueño ya que fue coescritor de Superman y de la serie Crimson para DC Comics.

Haghenbeck se destacó en su carrera por poner el nombre de México en alto al recibir diversos galardones internacionales, así como nacionales. En el año 2006 ganó el Premio Nacional de Novela Una Vuelta de Tuerca por su obra literaria Trago amargo. Su obra El diablo me obligó hizo que ganara el Premio Nocte al mejor libro extranjero y el premio Bram Stoker en el año 2013.

Otro de sus títulos más aclamados fue La libreta perdida de Frida Kahlo, mismo por el cual recibió el Premio Gourmand Award Francia 2013. También obtuvo el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero en 2014 por Deidades menores y por último el Premio LIJ Norma en 2016 por La isla de los lagartos terribles.

Sus obras no sólo representan orgullo nacional, sino también un parteaguas en el mundo creativo, una inspiración para la juventud sobre seguir sus sueños y la esperanza de la apuesta mexicana en el mundo de las artes.

10 notas positivas

Mujeres oaxaqueñas reúnen esfuerzos y recrean mural de 1945 de la pintora María Izquierdo. Enrique Krauze, escritor mexicano gana Premio de Historia Órdenes Españolas. México vacunará a maestros para el inicio de clases presenciales. La Rivera Maya crea un equipo femenil de softbol: Las Diablitas de Hondzonot. El 21 de abril será el día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Cursos gratis sobre literatura mexicana serán ofrecidos en Casa Estudios Cien Años de Soledad. Científicos del ITM crean canción por medio de vibraciones de una telaraña. Colectivo “Desplazamientos” muestra al mundo la contribución de la arquitectura mexicana. Singapur crea cabinas que simulan oficinas para generar distancia psicológica entre el trabajo y el hogar. Premio Iberoamericano SM de Literatura espera candidaturas, cierra el 21 de mayo.

Mar Adentro propone

Para leer

Dr. Netas, Aislados de Pacasso, es un libro animado, muy dinámico y divertido que fusiona lo mejor de dos mundos: el cómic y la comedia.

Para saber

El 23 de abril es el día del Libro y del derecho de autor.

Para Conocer

Conéctate al Maratón de Lectura Virtual a partir del 23 de abril, organizado por FIL.