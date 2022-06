La fuerza expresiva de Antonio Ramírez: se vive en "Instantes diversos"

Este sábado 25 de junio, al mediodía, se llevará a cabo la inauguración, en el Museo Raúl Anguiano (MURA), de la exposición “Instantes diversos”, con obra del renombrado artista plástico Antonio Ramírez, una selección de piezas provenientes de distintas series —tituladas “Carbones”, “Violencia”, “Erotismo”, “Cuerpos” y “Hechicería”— realizadas en los últimos años, para mostrar un conjunto de 30 telas trabajadas al carbón y al óleo que conforman una pequeña antología de su producción en las últimas dos décadas.

En este sentido, María Fernanda Matos, directora del MURA y curadora de la muestra, refiere en entrevista con EL INFORMADOR que Ramírez “siempre ha poseído una fuerza expresiva muy especial; para mí es una gran figura dentro del muralismo que ha continuado con una importante labor de crítica social, dentro de un concepto muy contemporáneo. Él trabaja en diversos formatos, pero su obra guarda siempre cierta monumentalidad, y me apreció importante exhibir su obra en el MURA por la importancia de su labor en Jalisco y a nivel nacional; fue uno de los primeros artistas en los que pensé para exponer en este museo”.

La cuestión, explica la directora del recinto, “es que estamos en una época muy interesante dentro de la plástica, en la que conviven diversas tendencias y expresiones artísticas, con valiosos representantes; así, Antonio Ramírez, a mi parecer, sigue manteniendo una presencia especial gracias a su maestría en el manejo de la forma, el color y el espacio”.

Discurso coherente y congruencia

Asimismo, refiere Matos que eligió “los principales temas” en la obra del maestro para integrar la muestra, “la presencia de la violencia, la combinación de Eros y Tánatos tan evidente siempre, en la que también hay una parte amorosa, de la pareja; claro, quise colocar asimismo de la serie ‘Hechicerías’, donde trabaja un mundo de fantasía. Son casi 20 años los que se representan aquí (con obras de 2006 a la fecha), y se ve que hay una congruencia total, un discurso coherente”.

Destaca, en este contexto, la serie “Carbones”, trabajos que corresponden al fin del año anterior y de los cuales la curadora seleccionó ocho piezas de gran formato, “en la que puede apreciarse su manejo de la luz, me parecen de una fuerza y una belleza impresionante en su elaboración con el negro, el blanco, los grises. No hay que olvidar que Antonio abarca muchísimas tendencias y esta exposición es un reconocimiento a su obra y presencia en la plástica jalisciense”.

Aunque ha participado en muestras individuales y colectivas en galerías, hace tiempo que Antonio Ramírez no exponía en un recinto de esta naturaleza “y a los grandes maestros debemos traerlos de nuevo a los museos”, asegura Matos, “lo mismo que a los jóvenes artistas; pero ahora traemos la obra de Antonio, donde podemos ver su capacidad de captar un momento único e irrepetible, capta esa fugacidad con maestría. Y creo eso es representativo de su trabajo”, finaliza.

Necesidad en blanco y negro

Por su parte, Ramírez —que se haya convaleciente tras un accidente doméstico y una posterior cirugía— señala en entrevista vía telefónica con EL INFORMADOR que está “contento” por esta exposición, “hace ya buen tiempo que no estaba en sala de museo, pero me siento muy a gusto, sobre todo por la labor que hizo la maestra María Fernanda Matos, que está llevando las riendas del museo”.

Respecto a la serie “Carbones”, detalla el maestro, “son piezas en las que trabajé a fines del año pasado, quizá algunas las concluí a principios de este, pero son las últimas que estuve haciendo; son varios temas los que se expresan ahí, erotismo y deseo, pero surgieron de la necesidad de trabajar con blanco y negro en gran formato, un poco buscando la intensidad del dibujo pero con la pretensión de la pintura”.

Libertad y placer

El gran formato es, como indica Ramírez, “algo que me gusta, me ofrece libertad, me da mucho placer trabajar en grandes espacios, que no es lo mismo que un mural, porque estas piezas son más directas”; y a eso se suman obras en mediano formato, donde los tonos se multiplican, “el color a mí me llena de satisfacción, pero los trabajos en blanco y negro son una necesidad que fui posponiendo y me decidí luego a hacerlas, hoy se exhiben ocho de 20 piezas totales”.

Otro de los elementos claros en la obra de Ramírez es el carácter narrativo de algunos de sus trabajos, “son como instantes de la vida social e individual, que persigo registrar en una obra fija. De hecho, la época actual me sigue dando ganas para continuar con mi labor”.

Toma Nota

"Instantes diversos"

La exposición estará abierta al público del 25 de junio hasta el domingo 7 de agosto de 2022. Los horarios de visita del MURA son de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas, y los domingos de 10:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita.