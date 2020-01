La comunidad artística se manifiesta contra Cultura Jalisco

Más de 50 artistas y agentes culturales se reunieron en el Ex Convento del Carmen para pedir al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) su intervención con la Secretaría de Cultura Jalisco (SC) para modificar las irregularidades en la comunidad artística tapatía.

El presidente del CECA, Daniel Efraín Suárez, recibió a los artistas para escuchar sus inquietudes, mientras que ellos le hicieron entrega de un manifiesto donde detallan los cambios que desean para mejorar el aspecto cultural de la ciudad.

“No existe el Programa Estatal de Cultura (…). Los museos y galerías han tenido baja actividad e incluso algunos están completamente cerrados, además mencionar que para la designación del director para la OPD no se tomó en cuenta a los agentes de Jalisco”, se expresa en el manifiesto entregado a Suárez.

Además, se señala que “no se tiene aún una Jefatura o Dirección de Publicaciones, hasta el momento se desconoce estrategias para impulsar la creación de mecenazgos”.

Pintores, exmaestros del Museo Cabañas, actores y otros agentes culturales expresaron ante Suárez las problemáticas que han tenido durante la administración de Giovana Jaspersen, titular de Cultura Jalisco. El presidente del CECA escuchó y concluyó que se trabajará, junto con el resto del consejo, en atender las peticiones hechas durante el evento así como las que se encuentran en el manifiesto.

En la reunión estuvo presente la directora de Desarrollo Artístico de la SC, Claudia Reyes, quien agradeció a los presentes la expresión de sus inconformidades y los invitó a trabajar en conjunto así como a continuar el diálogo.

Las problemáticas en la danza

Durante la reunión, hubo una fuerte participación de miembros del Ballet de Jalisco, quienes señalan la disminución de presentaciones durante el año: “Hay una inversión dedicada al Ballet de Jalisco, pero está mal invertida. Anteriormente teníamos hasta 50 funciones al año, el año pasado tuvimos la mitad. Esta es la diferencia de cómo se está aprovechando el presupuesto”.

Contaron que se han acercado con Jaspersen “para explicarle el contexto nacional que hay en la danza, tenemos un impacto en el país, ella dice entenderlo, sin embargo las peticiones que nos hace no lo demuestran: nos ha pedido danzar en las calles, y toda la tecnología y la danza clásica se desarrollan para interiores”.

Al respecto, destacan que además es un riesgo para ellos como bailarines profesionales danzar en espacios públicos no adaptados, y ahora ese riesgo es mayor puesto que no cuentan con seguro médico: “No tenemos un sueldo para mantener un seguro privado. Del CODE nos entregaron un convenio con un seguro de 15 mil pesos, insuficientes”. Además, denunciaron que este año ya no los “dejaron” presentarse en el Museo Cabañas.

Igualmente, se mostraron en contra de la destitución de Itzel González (hija del bailarín Onésimo González), quien a través de su puesto fungía como “el nexo entre nuestros proveedores externos, la productora, la SC y nosotros los bailarines”. Itzel detalla que la destituyeron después de “pedir cuentas” a Cultura Jalisco respecto a la compañía. “Simplemente en ‘El Cascanueces’ se hicieron nueve funciones con venta agotada, fueron un millón 200 mil pesos, ¿a dónde va a parar ese dinero?”.

Por su parte, la SC señaló a través de un comunicado que dicha “decisión tiene como antecedente el proceso de revisión al que están sujetas todas las dependencias de Gobierno para el aprovechamiento de los recursos”. Señalaron que se encuentran “trabajando bajo una lógica de simplificación administrativa y optimización de los recursos públicos”. Se recalcó que también trabajan “para que todos los grupos artísticos de Jalisco cuenten con las mejores condiciones para laborar”.

