La abstracción de Aníbal Delgado

El pintor jalisciense Aníbal Delgado inaugura este viernes 13 en el Museo Cabañas la exposición “De cuando la Tierra era plana y los diamantes brillan”, una selección de obras abstractas en el formato de óleo y acrílico sobre madera. La obra estará montada en las salas 9 a la 12 del museo y podrá disfrutarse desde este viernes hasta el 28 de noviembre.

Para el artista el formato de pintura sobre madera permite “retomar los orígenes, la pintura antes de que se usara la tela se pintaba más sobre madera que sobre otros soportes. No lo hice pensando en eso: lo hice en relación a que en un periodo muy extenso de mi actividad pictórica estuvo relacionado con una producción de enmarcado y de embalaje. La cercanía con la madera me proporcionó esta condición de solidez que es muy diferente a la que brinda la tela”.

“En la tela es muy al ataque de la superficie, se deforma con mucha facilidad: aquí topa uno con cada pincelada. Es una particularidad con este tipo de soporte, me gusta mucho”, anota.

Aunque el nombre de la muestra no se vincula explícitamente con las piezas, de corte abstracto: “El título está tomado de una manera completamente arbitraria, propiamente no llevan nombres las obras. No tienen ese carácter de abstracción porque la intención es que se comporten de una manera única, singulares. No establecen una condición de generalidad. Es importante para mí que cada una tenga una presencia única, aunque la geometría sea la misma, los resultados pictóricos son completamente singulares”.

Aunque las piezas guardan una relación estética por su manera de pintar, el resultado es independiente: “No hay un hilo conductor visual de una pieza a otra, para conservar esta condición de singularidad. Sí lo hay conceptual, pero no es visual. La condición conceptual está dada en el modelo de unicidad, que está basado en algo tan importante para Schopenhauer: el principio de individuación. Ese hilo conductor lo tengo desde hace algunas decenas de años. No lo he modificado, me parece sumamente interesante”.

Exponer en el Museo Cabañas resulta importante para cualquier artista, más siendo originario de la ciudad: “La importancia del lugar es única, tiene una proyección simbólica que no tiene ningún otro espacio expositivo, por lo menos en el Estado. Para mí es un gusto inenarrable, la posibilidad de que se presente esta oportunidad para participar en un espacio tan emblemático como lo es el Cabañas”.

Un poco sobre el artista

Aníbal Delgado nació en Guadalajara en 1949. Después de estudiar artes plásticas en la UdeG estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su obra se ha visto en espacios como la Galería Metropolitana, Museo Experimental El Eco, el Centro Cultural San Ángel, además de otros lugares en Oaxaca, Ottawa, Zacatecas, San Antonio y Bruselas.

