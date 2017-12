La FIL se rinde ante Eduardo del Río, "Rius"

Sin duda, Eduardo del Río, es uno de los grandes referentes en cuanto a caricatura política mexicana se refiere. Desde 1955 que comenzó a publicar sus caricaturas y así siguió por más de 60 años hasta el día de su fallecimiento en agosto de este 2017. Y tal como él lo pidió, luego de su muerte, comienzan sus homenajes.

“Cuando yo no esté, pueden hacer los homenajes que quieran”

Así es como lo enunció Micaela Flores, esposa del difunto artista, quien aseguró que en vida su marido era reacio a los reconocimientos. Haciendo un recalco a su humildad, Flores aseguró que Rius, con su tono sarcástico, dejó muy claro que en vida no aceptaría ningún tipo de homenaje. “Cuando yo no esté, pueden hacer los homenajes que quieran”, pidió a su esposa.

Ahora, a casi cuatro meses de su fallecimiento, la FIL decidió entregarle un reconocimiento post mortem así como una escultura de Calzonzin dedicada al caricaturista que trabajó para hacer reflexionar a los mexicanos en cuanto a la política del país en simples viñetas llenas de un profundo contenido.

Micaela Flores recibe la escultura de Calzonzin en honor a Rius.

En palabras de Rafael Barajas, “El Fisgón”, Rius era un maestro del dibujo un maestro del humor, un gran historiador, un gran editor y un gran guionista. El también caricaturista destacó que Del Río hacía un trabajo que parecía simple, trazos que parecían no presentar mayor dificultad, pero cuyo fondo era un trabajo de reflexión muy profundo.

Durante el homenaje, “El Fisgón” leyó lo que podría ser el testamento de Rius. Palabras llenas de humor en las que el fallecido caricaturista aclara que lo que le deja a los mexicanos es lo que escribió para ellos, todos sus personajes e historias.

“Hice todo lo posible por ayudar a mi país"

“Les dejo un país en ruinas, saqueado por su clase política, pero les pido que no lo frieguen más, sino que lo defiendan. Les dejo a un presidente que no ha leído ni tres libros, es más le dejo tres libros míos para que los lea”, citó Barajas.

“Hice todo lo posible por ayudar a mi país, Mis modelos, aunque no lo crean, fueron los políticos del PRI y del PAN. Tome nota de todo lo que ellos hacían e hice lo contrario. Procuré tener un comportamiento ético por varias razones: primero, para demostrar que se puede ser mexicano y ser honesto, segundo, porque así debe ser; tercero, porque no me pude comportar de otra manera; y cuarto, sobre todo, es la más importante, porque sabía que si me portaba bien me iría al cielo y ahí estaría por toda la eternidad, lo más lejos posible del padre Marcial Maciel”, es como concluye el testamento de Rius.

Luego de esto, Micaela Flores recibió de parte de Ernesto Flores Gallo, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el reconocimiento post mortem a Eduardo del Río. Durante su intervención, Flores Gallo destacó que Rius fue por mucho tiempo “el eje central de todos los que actualmente se dicen caricaturistas de corte político”.