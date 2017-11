La FIL ha transformado a Guadalajara: Alberto Ruy Sánchez

El amor a los libros entre diversas generaciones de tapatíos durante los 31 años de vida de la Feria Internacional del Libro, ha mejorado a Guadalajara, aseguró el escritor y editor Alberto Ruy Sánchez, quien recibió el Homenaje al Bibliófilo de este año.

"Hace treinta años, como autor fui feliz leyendo y contando mis historias a los niños de aquí. Ahora, convertidos en jóvenes lectores de mis libros vienen a la Feria con sus hijos (...) Haber puesto al libro en la vida de varias generaciones ha transformado sin duda a esta ciudad", aseguró Sánchez.

Este reconocimiento le fue entregado, principalmente, por su extensa biblioteca personal de 50 mil volúmenes, aunque su propietario asegura no tener la cuenta de sus libros. El autor de "Quinteto de Mogador", consideró que los libros marcan diferencias en las personas.

"El problema de un gobernante que no lea, por ejemplo, no es que no tenga cultura acumulada sino que le será más difícil leer su realidad y tomar mejores decisiones. Los libros conducen a la realidad por caminos que la enriquecen, no nos alejan de ella", mencionó.

Alberto Ruy Sánchez valoró el apoyo de la FIL a su revista "Artes de México", empresa editorial que él encabeza desde 1988, dedicada a la divulgación de la cultura y el arte nacionales con 126 números publicados.

"Los lectores de Guadalajara han sido testigos constantes del crecimiento de un proyecto cultural tan cuesta arriba que a muchos parecía imposible", puntualizó en su discurso de agradecimiento.

El ganador del Premio Xavier Villaurrutia, consideró que los libros necesitan de lectores que lean íntimamente sus páginas. "Sin el amor de un lector, de uno por lo menos, los libros prácticamente no existen", dijo.

Añadió que su biblioteca le ayuda a pensar en futuros libros a escribir o editar, además de que le permite hacer descubrimientos y goces renovados.

"Cuando alguien me pregunta si he leído todos los libros de mi biblioteca (...) mi respuesta más sincera y verdadera sería ninguno. Todos mis libros están a punto de leerse, siempre como la primera vez".

Raúl Padilla López, presidente de la FIL, valoró al homenajeado en los siguientes términos, "como narrador es un autor de culto cuyos libros no dejan de reeditarse y como ensayista es un respetado influyente crítico cultural cuyas ideas crean opinión".

"El Homenaje al Bibliófilo reconoce, no solo a quien es un amante de los libros, sino también a todo el trabajo que hace alrededor de ellos", manifestó a su vez Sergio López Ruelas, coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara.

El Homenaje al Bibliófilo se ha entregado desde el 2001, con 16 premiados. El ganador del 2016 fue el escritor Federico Reyes Heroles.

