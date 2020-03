La Cámara de Comercio se viste de arte

La Cámara de Comercio (Canaco) de Guadalajara abre sus puertas para presentar dos exposiciones que tienen el objetivo de seguir impulsando la creatividad del talento tapatío y también brindar un mayor espacio a la participación de las mujeres.

“A la mayoría de mujeres que participan en estas exposiciones les estamos dando el respaldo en la Cámara de Comercio para que manifiesten a través del arte sus derechos, experiencias, vivencias y demás sentimientos”, explicó Guillermo Villarreal, vicepresidente de Arte y Cultura de Canaco Guadalajara.

Se trata de la muestra “Trazos que dejan huella”, montaje colectivo integrado por Javier Blancas, Carmen Bordes, Laura García Rulfo, Patricia García, Cristina Partida, Dolores Romero, Mónica Romero, Liliana Rizo, Martha Orozco, Marissela Esqueda y Agustín Ramírez, quienes comparten en conjunto 33 obras que tienen al grabado como protagonista con temáticas libres.

“A mí el grabado me encanta, me parece una técnica que une lo antiguo con todo lo moderno. Presento dos grabados, uno con tres placas ‘Cristales de bohemia’, que es una obra con muchos cristales alrededor, siempre estamos expuestos a todo, me parece que hay que verle a lo mejor a cada situación. La segunda obra es ‘Mujer en calma’, con muchas aves alrededor y un fuerte viento, significa a lo que yo aspiro en esta vida”, detalló la artista Cristina Partida.

La segunda exposición que la Cámara de Comercio presenta es “Intemporal”, de la artista Tamis Leal, quien de manera individual ofrece una perspectiva relacionada hacia la trascendencia del ser humano, teniendo al círculo como elemento principal de las 13 piezas. “Habla de la trascendencia del hombre en su caminar por la Tierra, de la parte que sí trasciende, lo espiritual. Estoy utilizando el círculo como elemento para manifestar esta trascendencia, porque el círculo tiene muchos significados: el principio como célula, ciclos que comienzan y se cierran”.

Atenderán recomendaciones

Guillermo Villareal, vicepresidente de Arte y Cultura de la Cámara de Comercio de Guadalajara, señaló que ante las acciones que el Gobierno de Jalisco anunció para la prevención del coronavirus (Covid-19) en la metrópoli, la institución no tiene pensado modificar sus actividades artísticas en tanto que las autoridades pertinentes lo indiquen para su caso en particular, sin embargo, expresó que estarán atentos a las recomendaciones que se activen para sumarse a los ejercicios de prevención.