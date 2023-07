El músico, compositor y artista plástico -además de director general para la Sociedad Musical Giuseppe Verdi y titular de la Orquesta de Cámara Beethoven- José Perales alista la inauguración de su exposición “Metáforas en el tiempo”, en Galería Ike’ri, este próximo viernes 21 de julio a las 20:30 horas; se trata de un conjunto de 13 piezas de diversos formatos (pequeño, mediano y grande) en diferentes técnicas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Perales relata: “La gente no lo sabe, pero tengo más años de pintor que de músico. Mi formación fue autodidacta, en la plástica, pero a través de diferentes procesos formativos; con todo, hablamos de que mi primera exposición fue hace cerca de 13 años, en la Casa Museo López Portillo, después de eso llegaron varias colectivas”.

De este modo, formado en el dibujo clásico desde los 14 años de edad, el ahora director de orquesta revela: “A partir de estos procesos, contaba con invitaciones a tomar parte en exposiciones en el año, pero mi agenda era complicada: llevaba mi carrera de músico a la par, y era muy demandante; y tenía una lista de coleccionistas que encargaban obra. No fue hasta noviembre del año anterior que organizamos una retrospectiva que tuvo mucho éxito; y pensé en llevar a cabo al menos una muestra al año, de aquí en adelante”.

Las piezas presentan escenas llenas de oscuridad y melancolía. ESPECIAL

Variedad técnica

En estos términos, el artista buscó a Claudia Ángeles, de Galería Ike’ri, para proponerle la exhibición; le gustó la idea y acordaron los términos para la muestra, a lo que se sumó una visita a Italia, donde Perales estuvo en contacto con más obras de los grandes maestros, “lo que me ayudó a buscar modificar cosas en mi técnica, y la obra que presento en ´Metáforas en el Tiempo’ es ya de este 2023, con un concepto diferente”.

Como artista que también es escultor, Perales domina varias técnicas pero, en esta muestra presenta 13 óleos sobre tela y sobre madera (tabla de maple y roble), en pequeño, mediano y gran formato: “Me gusta que tenga esa variedad porque, por ejemplo, tengo una serie de obra llamada ‘Nocturnos’ a la que le va muy bien cuando se exhibe y el público la busca, ahora presento cinco o seis nuevos para este conjunto”.

Por otra parte, aunque el estilo de Perales es figurativo, “dentro de esto no me gusta llegar al hiperrealismo, me gusta la pincelada y el trabajo de los materiales, además del concepto de oscuridad y melancolía. Quizá eso se vincula con el quehacer de músico, pero no está mal que el público pueda ver también ese aspecto de mi trabajo; yo le llamaría poder capturar los sonidos de una manera plástica”, comparte.

“Metáforas en el Tiempo”. La muestra presenta una obra al óleo sobre tela y madera. ESPECIAL

Conjugar disciplinas

Para compaginar dos disciplinas celosas y complejas -la música y la plástica-, Perales tiene claro que ha tenido que “sacrificar la vida social, como primera consigna; de ese modo, se crea una estrategia de trabajo que permita tener horas al día para invertir a cada una, y algunos días de cargará hacia una u otra. Y con esta compaginación, claro, viene la disciplina para cumplir con estas metas, porque se trata de lo que uno necesita expresar”.

Satisfecho con su desempeño en ambas facetas como artista, el compositor mantiene estas disciplinas “con el mismo peso” en su vida; asimismo, destaca Perales que cualquiera que se interese por ir a ver su obra en la galería, debe hacerlo “si desean ver un sonido reflejado en la plástica, experimentar lo que sucede en las emociones internas de un músico”.

Cabe señalar que Galería Ike’ri es un espacio cultural (ubicado en calle José Guadalupe Montenegro 1957, colonia Americana, Guadalajara) dedicado principalmente a la realización y divulgación del arte, promoviendo además la comercialización de obra, tanto de artistas con trayectoria como emergentes.

Para visitarla, es necesario agendar una cita con la galería a través de redes sociales (Facebook.com/GaleriaIkeri).

Vive entre dos disciplinas

José Perales (Guadalajara, 1989) es un músico, artista plástico, director de orquesta y compositor tapatío. En 2022 debuta como director en Italia y actualmente dirige conciertos al frente de la Orquesta de Cámara Beethoven (OCB) y el Coro San Gregorio Magno, ensambles que él mismo fundó, lo mismo que la Sociedad Giuseppe Verdi que impulsa la actividad musical en el país y establece contacto con artistas e instituciones culturales del extranjero.

Como artista plástico ha tenido algunas exhibiciones individuales y participado en numerosas colectivas.