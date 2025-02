El escritor mexicano Jorge Volpi, miembro de la denominada Generación del Crack, será reconocido con el Premio Viajero en el Tiempo en el festival multidisciplinar Gravite , que acoge la ciudad de Granada, en el sur de España.

El festival, dedicado a la "tercera cultura", que fusiona artes, ciencias y letras, estrenará su sexta edición el próximo domingo y se prolongará hasta el 16 de febrero.

Volpi dirige desde febrero de 2022 el Centro de Estudios Mexicanos (CEM) en España de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recibió en 2018 el Premio Alfaguara por su obra 'Una novela criminal' .

"Jorge Volpi ejemplifica todos los valores del Premio Viajero en el Tiempo de Gravite al aunar el talento literario con la pasión y el rigor científico. A lo largo de sus 15 novelas y ensayos publicados, el autor mexicano ha tocado temas muy diversos a través de géneros muy diferentes", explicaron este lunes los directores del certamen, Gustavo Gómez y Jesús Lens.

Volpi también ha recibido el premio José Donoso al conjunto de su obra en 2008 y la Medalla de la Orden de Isabel la Católica de España, entre otras distinciones.

"Siempre me defino más por lo que no soy que por lo que soy. Y, más que cualquier otra cosa, me considero un científico frustrado. Desde que a los doce años vi 'Cosmos', de Carl Sagan, imaginé una vida cerca de las estrellas, las galaxias o los agujeros negros que al final solo encontré en la literatura", apuntó el premiado en un comunicado.

En otras ediciones recibieron este premio escritores como Fernando Marías y Rosa Montero, el guionista Javier Olivares y la serie televisiva 'El Ministerio del Tiempo', Antxon Alberdi y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el responsable de tecnologías del CERN José Miguel Jiménez Carvajal y el ingeniero de la NASA Carlos García-Galán.

Además, Gravite creó en 2022 el Memorial Fernando Marías para recordar a un novelista, guionista y creador incansable, inspirador del propio festival y que dejó una gran huella creativa y cultural en Granada, que este año recae en la Banda Municipal de Música de Granada.

AB