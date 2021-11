Irresponsabilidad, cansancio o ignorancia

Me acababa de enterar de la muerte de un sexagenario amigo que se convirtió en parte de la estadística del Covid y minutos después leía en la portada de la edición de ayer lunes de The Wall Street Journal sobre los porcentajes de personas infectadas a pesar de estar completamente vacunadas. No era el caso con quien conservaba una distante amistad, quien era uno de los muchos que a pesar de la amenaza que representa la pandemia, se había negado a vacunarse.

Los números del periodico neoyorquino revelan que de las personas completamente vacunadas casi el 20 por ciento de los hospitalizados en el mundo pasan de los 65 años de edad; un 4.2 por ciento son atendidos en terapia intensiva y 2.74 por ciento pasan a mejor vida. Dentro del nicho de personas inoculadas, son las mayores de edad o con ciertas condiciones las que resultan más afectadas, según EpK Health Research Network.

Y a pesar de la amenaza que tenemos encima, cuando aún no sabemos cuando acabará o cuando se controlará el virus, vemos en nuestro alrededor mucha irresponsabilidad. No sabemos si la gente ya se cansó de tomar medidas preventivas, si creen que con vacunarse ha sido suficiente o simplemente demuestran ignorancia y falta de respeto a la vida propia y ajena.

Los datos estadísticos sobre la crisis de salud en México no son una referencia por las dudas que han surgido en el manejo de las cifras. Sin embargo, los números de nuestros vecinos del norte son un reflejo fiel de la realidad. Los últimos reportes nos hablan que en los primeros 20 días de noviembre se ha contabilizado un preocupante incremento de contagios en por los menos 30 estados de la Unión Americana. La preocupación es la misma en el Viejo Continente, donde se han prendido las alarmas por el repunte de casos, sobre todo en Alemania y los países que la rodean. Y los efectos y consecuencias son parecidos. La gente se ha cansado y el pasado fin de semana, a pesar de la gravedad de la situación, miles de personas han salido a las calles a protestar por la aplicación de algunas medidas como el pasaporte sanitario que se exige, así como las nuevas recomendaciones de confinamiento que se hacen.

Las protestas tan bien se ven en los Estados Unidos, sobre todo en California, donde la aprobación para vacunas a los niños se enfrenta a un sector de la población que se niega a que los mayores de cinco años sean vacunados.

A pesar de que en días pasados el Centro de Enfermedades Contagiosas (CDC) informó que solamente cuatro de cada 100 mil vacunados estaban hospitalizados por Covid y recomendaba la aplicación de los refuerzos -segunda y tercera dosis, dependiendo del tipo de vacuna- muchas personas se niegan a recibirla, exponiéndose ellos y a quienes los rodean.

Aquí en México, a pesar de que hemos pasado por casi cuatro meses con descenso de casos, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hizo la advertencia que hay fuertes “indicios de una cuarta ola” que pudiera afectarnos.

No hay que bajar la guardia. Los testimonios visuales de cientos de personas en centros comerciales, transporte público, iglesias, etc., sin hacer uso del cubrebocas y muchos aun sin recibir la vacuna a pesar de la oportunidad de tenerla, nos habla de irresponsabilidad, cansancio o ignorancia. ¿Usted, qué opina?

