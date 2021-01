Hacer más con menos, reto para los museos de Jalisco

Con 15 millones 952 mil 555 pesos de presupuesto asignados para su ejercicio en 2021, el Organismo Público Descentralizado (OPD) de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) de la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ) plantea dar prioridad a una programación híbrida (presencial y virtual) conforme se permita la reapertura de recintos culturales en el contexto de la pandemia por coronavirus.

Con el nuevo “botón de emergencia” que el Gobierno de Jalisco activó el pasado 16 de enero ante el incremento de casos de COVID-19, Miriam Villaseñor Muñoz, directora del MEG, detalla en entrevista que los 14 recintos culturales pertenecientes a esta red permanecerán cerrados hasta el 31 de enero o hasta nuevo aviso de las autoridades sanitarias, por lo que se enfocarán en concretar la posible agenda de 2021, así como trabajos de remodelación y mantenimiento de los espacios.

“Estamos muy a la expectativa y muy prudentes con el tema de la programación de acuerdo a la pandemia, se tienen algunos proyectos avanzados y estamos listos para abrirlos o moverlos conforme la pandemia nos lo permita. Vamos a continuar con actividades híbridas, con todo lo digital, talleres, recorridos guiados, con dinámicas”.

En diciembre del 2020, Miriam Villaseñor asumió la dirección de Museos, Exposiciones y Galerías de la Secretaría de Cultura Jalisco con un presupuesto de 15.9 millones de pesos para 2021, a diferencia de los 78.9 millones de pesos que recibió el año pasado, es decir, 63 millones de pesos menos. La directiva señala que pese a la reducción de recursos se trabaja en la agenda cultural y se le ha dado seguimiento a las iniciativas de reapertura que paulatinamente la SCJ tuvo con distintos recintos del MEG en el último trimestre.

A raíz del programa “Retorno Solidario”, del 19 de septiembre al 20 de octubre, distintos espacios permitieron la entrada controlada de público con protocolos sanitarios y aforo limitado, entre ellos el Ex Convento del Carmen, el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán y la Galería Juan Soriano con exposiciones, además se realizó la inauguración -con difusión virtual- del Centro Cultural González Gallo, por ejemplo.

Miriam Villaseñor considera que la red de recintos del MEG no ha representado pérdidas económicas ante la disminución del flujo habitual de visitantes en los periodos de cierre, pues a excepción del Centro Interpretativo Guachimontones que sí tiene un costo en su ingreso, los demás espacios son gratuitos en su acceso y actividades; aunque Guachimontones también se mantuvo abierto al 50% de su capacidad, aún no se saben la cantidad de visitantes y monto recaudado de taquilla.

“Yo no lo manejaría como pérdidas, si cambiamos esa palabra con adaptarnos a lo que se tiene, pesa distinto. No considero pérdida, creo que sí harán falta algunos recursos, pero también creo en esa libertad de poder jugar con agenda abierta o cerrada, nos va a permitir sacar el año que es de muchos retos. Es un año que también empatiza con todos los museos del mundo, eso te hace sentir acompañado, que formas parte de un equipo mundial en el que estamos aprendiendo a operar en este tipo de condiciones”.

Recintos pertenecientes al OPD de Museos, Exposiciones y Galerías de la SCJ

Ex Convento del Carmen, el Centro Cultural González Gallo, el Centro Interpretativo Guachimontones, la Galería Juan Soriano, la Casa de la Cultura Jalisciense, el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque, el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán, el Museo de Arte Sacro de Lagos de Moreno, la Casa Museo La Moreña, el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería, la Casa Taller Literario Juan José Arreola, el Museo de Sitio de Palacio de Gobierno, el Museo de Arte Popular de Jalisco y la Galería Arroniz.

Planes a corto plazo

Conforme se decida la reapertura de los recintos, la red de MEG avanzará en la planeación de su programa cultural, en lo que se da continuidad a las remodelaciones y mantenimiento que iniciaron con la renovación de los sanitarios del Museo de Artes Populares, la remodelación en la cubierta de la librería Mariano Azuela del Ex Convento del Carmen para que esté lista para el Día Mundial del Libro el 23 de abril, muros perimetrales y pintura en el Centro Cultural González Gallo, así como trabajos de impermeabilización y organización de acervo, entre otros.

“Aunque los museos estén cerrados se sigue trabajando en su mantenimiento. Mi prioridad es ponerme creativa y jugar con lo que se tiene, si no podemos abrir y tener programación, entonces es sumar los esfuerzos en mejorar nuestros espacios hacia el interior. Una de mis principales visiones es intentar que nuestros museos sean cada vez mejores espacios”.

Aunque uno de principales ejes es impulsar el intercambio y movilización de obras entre los recintos del MEG, Miriam Villaseñor explica que esta iniciativa no se ha concretado por las dificultades actuales: “No hemos podido avanzar demasiado porque la pandemia no nos ha permitido jugar en ese sentido. Si bien la visión está en crear una red de museos, también hay que crear y reperfilar algunos de los espacios, esa es un trabajo en el que me estaré enfocando en los primeros meses del año”.

Añade que ya se trabaja en creación de alianzas con otras instituciones y museos mexicanos e internacionales.

“Hemos tenido acercamiento con algunas instituciones con el Instituto de Liderazgo en Museos, estamos formando parte de la agenda de la Secretaria de Cultura con el British Council para trabajar en su agenda. Personalmente tengo pendientes para tocar base con algunos museos nacionales e internacionales. Creo que los programas híbridos son los que nos pueden ayudar a hacerlo manera mucho más rápida, fácil”.

Respecto al plan de que la red de Museos, Exposiciones y Galerías integre a sus filas al Museo Trompo Mágico, esto también ha quedado en pausa: “Del Trompo Mágico no hemos recibido instrucciones, estamos un poco a la espera también”.

PARA SABER

Con menos recursos

El presupuesto para la Secretaría de Cultura Jalisco para 2021 es de 502 millones de pesos, de los cuales 15 millones 952 mil 555 pesos son para Museos, Exposiciones y Galerías (3.2%). En 2020, la SCJ tuvo un presupuesto de 723 millones de pesos, de los cuales 78 millones 981 mil 200 pesos fueron asignados al MEG.

JL