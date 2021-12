Guadalupe Loaeza y la importancia de leer

Para quienes desconocen vida y milagros de la escritora mexicana Guadalupe Loaeza, quizá resulte una sorpresa su ascendencia tapatía, no sólo porque su madre nació en Guadalajara sino, también, por el parentesco que la liga a Chucho Reyes Ferreira y, si nos extendemos, la variada lista de autores jaliscienses que conoció y cuya obra sigue admirando, como Rulfo, Arreola, José Luis Martínez o Agustín Yáñez.

De hecho, recuerda la narradora, sus padres llegaron a la capital del país en una época en la que “muchas familias burguesas de Guadalajara llegaron a vivir a la Ciudad de México y se instalaron en las colonias Juárez y Roma. Solía ir a comer los jueves a casa de Chucho Reyes, porque ir a su casa -un verdadero museo- era una maravilla, todo era perfecto, era una casa tapatía”.

Asimismo, comenta Loaeza, fue Guillermo Tovar y de Teresa -su primo hermano- quien la llevó un día “a ver a Juan Rulfo, quien trabajaba entonces para el INI (Instituto Nacional Indigenista), como un burócrata más, con la piel casi transparente, sus manos blanquísimas y una mirada que veía no sé desde dónde. Era de una sencillez y una modestia impresionantes”.

Abrir los ojos

Evocar, en este sentido, su libro “Leer o morir” (Aguilar, 2013), es adentrarse en “mis novelas preferidas; hablo de Rulfo, claro, pero también de “Madame Bovary”, de “Los hermanos Karamazov”, de “El principito”, lecturas fundamentales y universales, que son esenciales porque hay que tener una base mínima para ser un buen lector. En ese libro hablo de lo que a mí me ha abierto los ojos”.

En estos términos, “ser lector”, nos dice Loaeza, “es algo que se aprende -creo- desde niño; si desde niño no vio libros en casa, es difícil que le guste la lectura, y después de los diez o doce años será muy tarde, sobre todo si no escuchó a los padres hablar de libros o no le leyeron, por ejemplo, cuentos antes de ir a dormir. Eso es muy importante, es formar un lector”.

Todo formato vale

A lo anterior se puede sumar el acceso a los libros pero, afirma la escritora, “las librerías han perdido mucho con la pandemia, venden menos. Pero, hoy día, hay otras modalidades para quien busca historias, está el audiolibro, los e-books (o libros electrónicos); en mi opinión, cualquier formato es recomendable para que la gente lea”.

Y eso no es todo, agrega, “la gente se tiene que acercar a la literatura por cualquier medio; uno de ellos es el cine, porque si se piensa en “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert, hay como seis versiones (de diferentes países) y son accesibles. Lo que digo es que es una forma de acercarse a los personajes universales”.

Relación llamativa

Su visita a la zona metropolitana obedece a tomar parte en diferentes actividades, una de ellas fue presentar en Zapopan su libro “La última luna: el amor secreto de Amado Nervo” (2017), escrito a cuatro manos con Pável Granados, en el que aborda por medio de diez cartas -una correspondencia imaginaria- “los sentimientos que el poeta nayarita reveló a su hijastra, Margarita Elisa Dailliez, hija biológica de Ana Cacilia Luisa Dailliez, con quien vivió en París” (y a quien escribió su célebre poema “La amada inmóvil”).

Esta relación “llamativa, por decir lo menos”, destaca Loaeza, entre el poeta y su hijastra “hizo a Nervo escribir unas cartas hermosísimas; la crio mientras vivió con su madre, pero al crecer, se desarrolló en él un amor platónico muy fuerte”.

De este modo, el abordar como personajes a figuras históricas significó un reto, “porque tuve que imaginar los sentimientos probables de Margarita respecto de su padre. Fluyó bien, porque Pável conoce muy bien la obra de Nervo y porque seguí el tono de las cartas; hay que recordar que él está de viaje y la muchacha va a vivir con sus hermanas en la Ciudad de México”.

TOMA NOTA

Algunos libros de Guadalupe Loaeza

“Las niñas bien” (1987)

“Las reinas de Polanco” (1988)

“Primero las damas” (1989)

“Compro, luego existo” (1992)

“Debo, luego sufro” (2000)

“Los de arriba” (2002)

“Las yeguas finas” (2003)

“Infancia es destino” (2011)

“El Caballero del Titanic” (2012)

“Leer o Morir” (2013)

“Las Yeguas Desbocadas” (2016)

MQ