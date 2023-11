La escritora y periodista mexicana Guadalupe Loaeza se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para promover su reciente novela “La Amante de Río Nilo” publicada por Planeta. Se trata de una historia que desarrolla el adulterio más famoso de México en los años 50, cuya protagonista es Suzanne Avramow a quien se le conoció como “La mujer mejor vestida del país”.

En entrevista con EL INFORMADOR, resalta la autora que había pasado mucho tiempo para que publicara esta novela: “La tenía pendiente, porque hice una investigación muy larga. Después de haberla trabajado mucho tiempo, en un año y medio la pude terminar”.

Suzanne Avramow era una mujer con gran estilo de vida, cenaba en el Ciro’s, asistía a los bailes del Jockey Club, se hospedaba en el exclusivo hotel Mirador de Acapulco y, tras su matrimonio con el rico empresario Paul Antebi, se integró al grupo de familias más influyentes del país durante el alemanismo. Estando en nuestro país y ya casada con el ingeniero Paul Antebi, éste la acusó de adulterio, por lo que fue encerrada en Lecumberri.

“Ella llegó en 1941 a México durante la Segunda Guerra Mundial, pero el escándalo se dio en junio de 1951. Hay muchas versiones, dicen que Suzanne Avramow se quedó tres meses en prisión y otras que resaltan que pasó menos tiempo”, expresa la autora, quien comparte que no está muy claro este dato porque, aunque había cronistas de sociales, la información que se publicó con respecto a ella salió en la nota roja.

Guadalupe leyó está noticia gracias a su amigo René Solís, la cual externaba en el titular que la mujer más elegante de México estaba en Lecumberri. Y como Guadalupe ya conocía a esta mujer, esta curiosidad le llamó la atención y se detonó en esta novela, “yo la conocí en los años 70 en relaciones públicas, y ella estaba siempre en las listas de los VIP, estaba impecable, muy guapa y atractiva; ella nació en Bulgaria, así que tenía un gran físico y era muy simpática, pero yo la conocí muy sola y dolida, ella era una sobreviviente, venía de la guerra y llegó para casarse”, como sucedía habitualmente en la cultura judía.

Por su parte, Antebi nació en Jerusalén y llegó a México en el año 37, cuando ella pisó el país él ya tenía unos laboratorios.

Según relata Guadalupe, el marido se da cuenta que están casados por bienes mancomunados y le pide a uno de sus amigos que se la quite de encima, que se quiere divorciar de ella y no quiere dejarle nada de su fortuna. Ahí comienza el pleito donde además, “él le llega en un momento casi infraganti, ella estaba acorralada, porque el amante no acaba en la cárcel, sólo ella por el supuesto adulterio, así que termina en Lecumberri”. El marido al parecer fraguó todo para dejarla sin nada y sola.

Suzanne en ese tiempo se encontró con una sociedad mexicana conservadora y doble moral, algo que, destaca la autora, en la actualidad no ha cambiado: “La sociedad es igual de clasista y racista. Tú puedes conseguir una hipoteca o un trabajo si tienes tez blanca, pero si tienes la tez morena ya no tanto y es increíble que en pleno 2023 esté esto todavía. Así que esta élite y burguesía sigue igual de hipócrita y juzgona, tal vez hay sus excepciones”.

Finalmente, Guadalupe compartió que entre sus planes está darle continuidad a su obra “Compro, luego existo”, ahora que el comercio electrónico está en apogeo, donde además quiere ahondar también en cómo las señoras entran en esta dinámica que está muy bien entendida por la nuevas generaciones. “Ahora compramos en línea y cuando publiqué este libro no había internet. Quiero saber qué pasa con las abuelitas consumistas que compran desde su cama en Amazon y City Market”.

¿Quién es Guadalupe Loaeza?

Escritora y periodista, Guadalupe Loaeza (Ciudad de México, 1946), inició su trayectoria periodística en 1982 y la literaria tres años después con la publicación de “Las niñas bien”, de la que se han vendido más de 350 mil ejemplares hasta la fecha. Le siguieron títulos como: “Las yeguas finas”, “Las yeguas desbocadas”, “Compro, luego existo”, “La comedia electoral” y “La Mariscala”, este último en coautoría con Verónica González Laporte.

AGENDA

Actividades en la FIL

Presentación del libro: “Chismecito literario”.

Autora: Magali Torres.

Presenta: Guadalupe Loaeza.

Editorial: Hachette.

Día y hora: Jueves 30 de noviembre, de 19:00 a 19:50 horas.

Sede: Salón de Profesionales, en el Área Internacional de la Expo Guadalajara.