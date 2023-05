Galería Apollinaire se reabre con la exposición “Ritmos y dibujos” de Fraser MacLean

Este próximo martes 30 de mayo en punto de las 20:00 horas, la Galería Apollinaire del Centro Cultural Breton, volverá a abrir sus puertas luego de 3 años en los que –debido a la pandemia– tuvo que cesar sus actividades; y lo hará con una exposición muy significativa para el lugar, pues se trata de “Ritmos y dibujos”, de Fraser Grant MacLean, dibujante que forma parte de la familia Breton y cuyos dibujos se realizaron en su mayoría capturando momentos únicos en el escenario del Centro Cultural.

Ahora bien, el objetivo esencial de la muestra es la recaudación de fondos para la asociación Onco & Vita A.C. Aliados contra el Cáncer, que busca hacer campañas informativas para el público en general sobre temas de cáncer y tratamiento de pacientes de escasos recursos ya diagnosticados; de este modo, cada pieza en exhibición estará a la venta (500 pesos) y el 60 por ciento del dinero se destina directamente a la asociación.

Espacio, arte y música

En rueda de prensa, al frente del Centro Cultural, Charles Pinet destacó que la galería “está por cumplir 15 años”, tras haber sido inaugurada por Ricardo Duarte y apadrinada por José Fors; así, tras casi tres años cerrada, la exposición “Ritmos y dibujos” estará en sus muros con 84 piezas, dibujos que proceden de los cuadernos de Fraser MacLean, cuyo “talento está ligado con la historia del Breton” y, asimismo, al aceptar el artista busca compartir “su amor al lugar, el arte y la música”.

De igual modo, Pinet hizo énfasis en que se trata de una exposición “con causa” que apoyará a una asociación que apoya a niños con cáncer, como una forma “de aportar a la colectividad”, lo que habla “de la persona que es Fraser”. Por otra parte, declaró que el espacio se abrirá a “proyectos alternos” y se admitirán “todas las formas del arte” para no quedar “encasillados”.

Parte de su vida

Ahora, el dibujante y animador, Fraser MacLean, indicó que la inauguración se efectuará en un “Martes de Blues” del Centro Cultural Breton, espacio que representa “gran parte de mi vida”; además, comentó que “como maestro de habilidades tradicionales para alumnos de animación” reconoce que es “imposible recrear el movimiento sin atender a la música” y, también, insistió en la necesidad “de narrativas e historias originales”.

Las piezas, dibujos realizados con bolígrafos y con plumas de brocha suave en diversos tonos de negro y grises; las ilustraciones retratan dinámicas del lugar, desde presentaciones musicales hasta ejecutantes conocidos de distintas agrupaciones que han actuado en el foro del Centro Cultural Breton, todos elaborados con variadas perspectivas y parte de los cuadernos que Fraser comenzó a realizar en 2019 (pero que fueron interrumpidos por la pandemia).

Con causa

En ese mismo tenor, recordó el artista que la iniciativa tiene también origen en pláticas con el Dr. Oscar Guzmán, representante de Onco & Vita AC y amigo suyo, no solamente por “la relación que existe entre arte y medicina, pues la educación de un médico implicaba dibujar y un artista debía conocer la anatomía”, pero en esas áreas comunes surgió la coincidencia y el propósito.

Por ello, el Dr. Guzmán estableció que los antes “intocables” dibujos en los cuadernos del artista, sus “diarios visuales”, ahora son donados gracias “al corazón bien puesto” de MacLean, y gracias a lo que se obtenga servirá “para el manejo de pacientes oncológicos con dificultad para acceder a tratamientos”.

Finalmente, la muestra “Ritmos y dibujos”, con dibujos de Fraser MacLean, permanecerá en los renovados muros de la Galería Apollinaire del Centro Cultural Breton (Juan Manuel 175, Centro, GDL) por espacio de un mes. Pinet, por su parte, refirió que se hallan “evaluando propuestas” para ver lo que se exhibirá en el futuro.

Fraser Grant MacLean

Es codirector de “The Centration Centrifuge”, cuyo objetivo es mejorar la relevancia y la calidad de la formación en animación, que reúne a estudiantes con los mejores profesionales de la industria. Es autor de “Setting The Scene: The Art & Evolution of Animation Layout”; además, sus créditos cinematográficos incluyen largometrajes como “Who Framed Roger Rabbit” (1988), “Space Jam” (1996) y “Tarzán” (1999) de Disney.

Antes de unirse a TEC de Monterrey, Fraser ejerció la docencia en universidades y escuelas de arte en países como Noruega, Escocia, Líbano, Irlanda y Austria.

MF