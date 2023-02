Gabriela López Rocha y Expo Arte Guadalajara, un legado sin precedentes

El arte contemporáneo en Jalisco no puede entenderse si no se hace mención de la feria Expo Arte Guadalajara, la cual surgió hace tres décadas, misma que quedó en la memoria tapatía como un parteaguas que convirtió la ciudad en un polo atractivo para lo mejor y más importante en el ámbito del arte contemporáneo en el país y el extranjero; con todo, un esfuerzo de esta naturaleza no habría sido lo que fue sin la creatividad, el liderazgo y la decisión de Gabriela López Rocha.

De hecho, en entrevista con EL INFORMADOR, relata la promotora que su contacto inicial con el arte se dio gracias a que estudió fuera de México, “y eso implicó muchas visitas a museos y exposiciones. Ahí, en Suiza, comencé las clases y, de alguna manera, fue un primer acercamiento al coleccionismo, aunado a la afición de mi padre por coleccionar relojes, automóviles; esos dos aspectos se reflejan en lo que hago”.

Tras haber formado una familia, detalla López Rocha, comienza a involucrarse en labores de promoción “y todo surge a partir de la intención de hacer una feria de arte internacional aquí, en Guadalajara, la primera en 1992. Y yo encabecé el proyecto pero se logró gracias a un grupo de personas muy talentosas que me acompañó y apoyó durante ese tiempo”.

El inicio y el FITCA

En un inicio, destaca la promotora artística, “empezamos gracias a la propuesta y sugerencia del maestro Javier Arévalo, a quien hicimos un homenaje durante el festival de arte del Colegio American School, donde yo dirigía la Sociedad de Padres de Familia. De ahí comenzamos a investigar lo que implicaba un evento como imaginamos. Nos ayudó Alejandro Gallo, quien había hecho sus pininos como galerista; y formalmente comenzamos”.

De esta forma, continúa López Rocha, “yo tenía como presente que las generaciones de artistas en Guadalajara tenían que salir de aquí porque no había oportunidad, y porque observaba (en mis viajes) que el arte no era solamente lo que podíamos ver aquí en museos, que había expresiones más actuales, novedosas”.

Para impulsar el evento se creó la asociación civil Fomento Arte Contemporáneo (FARCO), lo que no significó dejar de preguntar cómo se hace una feria de arte; “en esos años no había un evento similar en todo México, estábamos literalmente ‘picando piedra’ e íbamos contracorriente. Aquí destaco la labor de Carlos Ashida, quien con su invaluable apoyo me ayudó a bajar a tierra este proyecto. Yo tenía claro que debíamos traer y exponer lo mejor, y buscar crecer (aunque apenas empezábamos), que el nivel de calidad fuera excelente y profesional, para mostrar el talento y que el público en general tuviera acceso a todo”.

La gestora explica que “Carlos (Ashida) tuvo la idea de hacer el Foro Internacional de Teoría del Arte Contemporáneo (FITCA), que desde su inicio tuvo un impacto relevante porque asistieron grandes personalidades del arte mundial y el primer curador fue Guillermo Santamarina. Decían que nada pasaba en Guadalajara y esto sucedía, y causaba curiosidad”.

Crecimiento y legado

Siempre controversial, Expo Arte Guadalajara albergaba el FITCA como evento alterno, pero además se invitaba a jóvenes artistas mexicanos que comenzaban a producir su obra (además de los consagrados), “lo importante —refiere López Rocha— es que compartieran el espacio y que se encontraran en algún momento. Y aunque hubo resistencias de parte de sectores con poca información acerca de entrar en una dinámica de mercados, galerías, coleccionismo y curadurías, ya son más de 30 años y ahora añoran lo que fue Expo Arte, que se sostuvo y creció. De manera natural, creo”.

En palabras de la promotora, como asociación civil sin fines de lucro, “mucho se financiaba con recursos personales de quienes integraban el patronato y más personas que apoyaron; y para mí, que llevaba el proyecto a cuestas, era tiempo de que Expo Arte fuera más institucional, a pesar del crecimiento. Creo que eso hizo falta, hacerlo institucional, pero no dimos el salto”.

Finalmente, López Rocha comentó que encabeza el proyecto de publicación de un libro donde se cuente toda esta historia, la de un legado sin precedentes para el arte contemporáneo en esta ciudad; así, ya se cuenta con un equipo trabajando en la investigación y con la editorial que habrá de imprimirlo y distribuirlo.

Así creció Expo Arte Guadalajara

1992. Se realizó del 17 al 21 de junio (con dos mil metros de montaje). Juan Soriano fue el artista principal. Participaron 28 expositores y galerías. Tema del FITAC: “La crítica y la difusión impresa del arte en los años noventa”.

1993. Se inauguró el 9 de junio. Se presentó la escultura “La ola”, de Juan Soriano, en la explanada del World Trade Center. Participaron 32 galerías y expositores. Tema del FITAC: “La enseñanza de las artes en los años noventa”.

1994 Se realizó del 15 al 19 de junio. Participan 34 expositores y galerías. Se tuvo una exposición curada por Fernando Castro Flórez, entonces director del Instituto de Investigaciones Estéticas de Madrid, y otra exposición por Daniel Dion, de la Galería Oboro (Montreal). La edición se dedicó a Gilberto Aceves Navarro, quien presentó la exposición “Descendimientos” en el Instituto Cabañas; y una más de grabado en Casa Museo José Clemente Orozco. Tema del FITAC: “El lenguaje del arte y sus nuevas propuestas”.

1995 Se inauguró el 31 de mayo. Presencia de Gerardo Estrada, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Participaron 43 galerías y expositores. Tema del FITAC: “Visibles contextos invisibles”.

1996 Se realizó del 26 al 30 de septiembre. Participaron 57 galerías locales, nacionales e internacionales. Tema del FITAC: “Prácticas dispersas”.

1997 Se realizó del 26 al 29 de septiembre. Participaron 980 artistas y 80 expositores y galerías de 14 países. El Instituto Valenciano de Museos expuso parte de la colección de la Escuela Americana de Pop Art, con obra de Andy Warhol y Roy Lichtenstein. Tema del FITAC: “Coleccionar en un nuevo milenio. Retos después del postmodernismo”.

1998 Se inauguró el 10 de septiembre. Participaron 40 galerías y 350 artistas. Destacó el estreno del filme “Viaje a la Luna”, del pintor catalán Frederic Amat, basado en un guion de Federico García Lorca. Tema del FITAC: “Las letras y el arte”.