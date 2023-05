"Cuando nadie nos nombre" es una novela de memorias y olvidos, donde tres generaciones de mujeres se cohesionan por el vínculo de la maternidad y el ser hijas. Luciana Sousa, escritora y periodista argentina, aborda las distintas percepciones de distintos sucesos como la muerte, el amor, la crianza, desde las distintas perspectivas de los personajes.

Durante la novela seguimos a Ana, la protagonista de la historia, quien nos cuenta sobre su relación con su abuela que, poco a poco, va perdiendo memorias valiosas y se compone de retazos que llegan como relámpagos de lúcidez y, al mismo tiempo, aborda los momentos más importantes que ha vivido con su madre, así como la interacción que se desata entre ambas.

"Cuando nadie nos nombre" es la historia de un pueblo olvidado donde se reúnen las memorias de una familia que tiene mucho que olvidar.

¿Cómo fue el procso de escritura de esta novela?

Luciana Sousa compartió su proceso de escritura y comentó que encuentra en este arte un espacio de mucha creación para verter situaciones e inquietudes. "La novela no surge de ninguna experiencia propia" asegura la autora, quien relaciona esta obra como una oportunidad de confrontar la memoria colectiva.

¿Por qué el pueblo de Miró?

"Llegué a Miró por el artículo de una revista universitaria, me interesó y me puse en cntacto con fuentes más documentales y encontré un documental sobre la historia del pueblo. ¡Fue un pueblo que vivió hace diez años!" explicó Luciana al momento de recorrer el cómo Miró se convertiría en un personaje imprescindible para su novela. "Viajé hasta Miró y comencé el proceso de documentación, y fue ahí cuando enhebré la historia familiar con la memoria colectiva"

¿Cómo construiste el tono de tu novela?

"Cuando nadie nos nombre" es una novela con muchas imágnes poéticas que reflejan la habilidad de la autora para cohesionar la narrativa y la poesía. "Decidí apoyarme mucho en lo sensorial. No hablo en primera persona justo para no fingir que pertenezco allí" compartió la autora mientras compartía la experiencia de encontrar un tono emotivo y que, al mismo tiempo, le sirviera para poder contar una historia.

"Creo que la clave es tomar psición en cuanto a territorio, no ser completamente emotivo y tener algunos hechos concretos, además de no ser un narrador que domine toda la historia"

¿Qué autores frecuentas más? ¿Tienes algún referente literario?

"Me parece que no tengo un referente literario. En la pandemia leí muchísimo, trato de leer poesía y muchos cláiscos. Leí en busca de de imágenes y situaciones poderosas" Luciana confesó que prefiere distanciarse de lecturas siilares a su obra mientras escribe, puesto que considera puede absorber demasiado de otras novelas y dejar al texto sin identidad. "Leí a Quiroga mientras escribía, prefiero que sean conexiones laterales, lecturas marginales, es como me sirve para escribir"

¿Cuál fue el mayor desafío al escribir esta novela?

"Siento mucho placer al escribir, realmente no siento que haya un reto como tal, pero a veces es complicado llegar al tono, y cuando lo logró siento muy lindo" mencionó. "La primera parte es la que más me gusta, después viene la parte difícil que es la edición"

Luciana asegura que los tiempos de la escitura a veces se pueden ver afectados por las vicisitudes de la vida, sin embargo, ella nunca deja de convivir con la escritura y busca estar constantemente pensando en su siguiente historia. "Pienso mientras camino y mientras viajo. Cuando el proyecto ya tiene cierto cuerpo no hay que esperar a que las cosas pasen, es momento de trabajar, y mucho"

Esta novela es un ejercicio de memoria y conexión, de generaciones que se desenvuelven en olvidos y recuerdos.

SL