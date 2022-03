Francisco Santana Lim presenta su libro "El viaje de Kerpen"

El psicólogo Francisco Santana Lim presentó su libro “El viaje de Kerpen”, donde habla de la importancia de conocerse a sí mismos como un elemento vital para formar mejores sociedades.

El galardonado con el premio Psicología 2013 del Colegio de Profesionales de la Psicología, relató que en su libro aborda cómo es que el egoísmo en nuestro comportamiento tiene un origen natural propio de la evolución, sin embargo, “ya es tiempo de eliminar de nuestro diario vivir esta forma obsoleta de convivir”.

Además, advirtió, que de no ser así, nuestra estabilidad y progreso siempre estarán amenazados porque bastará que llegue a la presidencia o dirección de cualquier país un individuo que no se conozca a sí mismo, o que no tenga la capacidad de reconocer sus deficiencias.

“Son tiempos para formar nuevas sociedades, más justas y que cada persona comprenda por qué reacciona y se comporta como lo hace”, aseveró en un comunicado.

GC