Dramaturgo, director y actor, Miguel Vaylon, también conocido como “Misha”, quien el pasado 8 de septiembre recibió en el Congreso de la Ciudad de México la medalla al Mérito Internacional 2021 en la categoría de promoción cultural, mantiene la promoción de su proyecto literario “Moi Frida”, un libro que presenta una obra de teatro multidisciplinaria y una investigación documental que rescata la historia del único cuadro de la pintora mexicana Frida Kahlo que permanece en Europa.

En el libro, Miguel lleva a los lectores a París en 1939, cuando Frida fue a exponer sus cuadros por primera y única vez al Viejo Continente, invitada por el artista André Breton. En charla con EL INFORMADOR, “Misha” habla a detalle del proyecto.

“El libro es una obra de teatro, es el trabajo de una investigación entre París y México. Hace 15 años se conmemoró el centenario del natalicio de Frida Kahlo y se realizaron actividades en todo el mundo, dentro de estas, me di a la tarea de hacer un trabajo de investigación para poder realizar la obra de teatro, y el resultado fue la presentación de este montaje en Canarias en el 2017, luego el texto se quedó guardado como mis otras 40 obras de teatro que tengo y hace dos años me preguntaron cuáles obras de teatro tenía y al final mi editor seleccionó ésta que le gustó mucho sobre Frida Kahlo y se publicó este libro que está en francés, español y ahora en inglés”.

En este libro donde se contiene la obra teatral, hay también un homenaje visual, una receta de cóctel llamado “Viva la vida más allá del periférico” de Martha Murguía en honor a la pintora, más textos introductorios sobre Frida.

“Es un libro muy completo que se ha presentado en varias partes de Francia y el mundo, y ahora salió en el mes de mayo la versión en inglés que presentamos en Dublín (Irlanda) y con esta versión intentamos llegar al público anglófono. Es un libro artesanal que se puede pedir por internet y se ensambla en talleres de París. No es un libro que van a encontrar en librerías, la idea tampoco es que se venda por millares, es un proyecto bastante personalizado”, expone el autor.

Sobre cómo se liga a Frida o si siempre ha estado familiarizado con su figura, “Misha” apunta: “Lo cuento en el libro también, la imagen de Frida siempre ha estado ahí, pero nunca la había asimilado. Nos pasa a muchos mexicanos que cuando estamos en el extranjero y decimos de dónde somos, inmediatamente (nos relacionan) con el guacamole, el mariachi y el tequila, pero lo curioso es que también pasa con Frida Kahlo. ¿Qué quiere decir?, que la pintora, aunque a mucha gente no le guste, es parte de estas referencias de nuestro país”.

Reconocido en nuestro país

Al hablar sobre la medalla al Mérito Internacional 2021 en la categoría de promoción cultural que recibió recientemente, Vaylon se dice muy contento: “Lo recibí con todos los honores, representa mucho, no solo para mí, me parece que es una buena señal y un foco para el trabajo de los gestores culturales. La labor de la gestión cultural no es fácil, y esperemos que nos sigan apoyando y se puedan seguir haciendo cosas sobre nuestro país, para promover su imagen en el extranjero”.

Entre los planes del gestor cultural fuera de México está la organización del Festival de Día de Muertos en París: “Es el más antiguo y el más importante, cumplimos 20 años este 2022 y vamos a hacer actividades del 27 de octubre al 2 de noviembre en París y otros lugares de Francia”.

“Misha” regresará a México a partir del 15 de noviembre, para preparar una pastorela que presentará en diciembre.

CT