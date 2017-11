Fernando Savater convive con jóvenes, y no tan jóvenes

En un evento dedicado a los jóvenes lectores, el escritor Fernando Savater da muestra de que su obra es multigeneracional. En un auditorio repleto de personas de todas las edades y aún con dificultades de salud, el filósofo español no se limitó y buscó dejar en claro la importancia de la enseñanza en la sociedad actual, y de paso se llevó una pequeña sorpresa. Acá te dejamos la charla de Fernando Savater en sus cinco mejores frases.

1.- A Fernando Savater se le notaba una voz muy ronca por un problema de salud en su garganta, sin embargo, esto no le impidió hablar frente a sus lectores y asegurar que lo que es él es simplemente “una persona sin importancia que se ha dedicado a temas importantes”. Y es que él mismo asegura que una de sus grandes tareas es convencer a los demás de que la filosofía cuenta, hacer que las personas vivan una vida con exámenes, ya que, según sus palabras, “una vida sin reflexión, sin deliberación, sin razonamiento, no merece la pena ser vivida”, un pensamiento retomado de la filosofía de Sócrates.

2.- “No somos dueños de nuestro destino”, fue una de las frases que más cimbró entre los asistentes a la charla. Dejó muy claro que no podemos elegir algunas de las circunstancias que nos rodean, que estamos obligados a padecer algunos eventos específicos en nuestra vida que pueden no ser muy favorables, no obstante, afirmó que en medio de ese evento tenemos la libertad de elegir nuestro siguiente paso.

3.- “Nadie puede educar por correspondencia”, aseguró el escritor, quien afirmó que para educar se necesita mucho valor y aprender a vivir. Mucho valor para tener una complicidad entre el profesor que busca enseñar y el alumno que quiere conocer; y aprender a vivir una vida que merezca la pena vivir para así poder tener una educación cuerpo a cuerpo, que es la única manera en la que se puede enseñar, porque es imposible hacerlo a distancia, no se puede educar por correspondencia.

4.- “Una agresión a la ciudadanía de todos”, es como llamó Fernando Savater a las ideas separatistas de Cataluña en España. Aseguró que en esta situación lo que es de todos está cayendo por la culpa de unos pocos, sin embargo, el autor se mostró optimista y afirmó que “todas las circunstancias, aunque sean a nuestro pesar, nos enseñan cosas”, aunque a veces quisiéramos saltarnos capítulos.

5.- “¡Hoy por ser tus 15 años te deseamos felicidades!”. Con motivo de su cumpleaños número 70 ocurrido el pasado 21 de junio, un mariachi irrumpió en el salón para dedicarle unas singulares mañanitas. Además, al término de esta canción el mariachi se entonó para cantar la famosa pieza musical de José Alfredo Jiménez “Si nos dejan”, en recuerdo a su esposa Sara Torres Madero, quien falleció el 18 de marzo de 2015 y por la que dedicó miradas al cielo y algunas lágrimas al término de la canción.