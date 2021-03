Fallece el artista conceptual Federico Fabregat

Ayer martes falleció Federico Fabregat, artista visual, músico y escritor nacido en 1975 en Guadalajara. Como autor, la bibliografía de Fabregat incluye libros colectivos y dos colecciones propias de aforismos. Con autoría propia están los libros “Oda al simulacro” (2008) y “Filosofía de clase media” (2014), ambos lanzados por la editorial tapatía Arlequín. En las dos publicaciones el autor exploró las diferentes posibilidades del género del aforismo. Su acercamiento a la filosofía, plasmado desde el título en una de sus publicaciones, se basó en cuestionamientos cotidianos. Sobre el género en que se enfocó, cercano al ensayo breve, llegó a comentar: “Cada aforismo tiene un universo propio”.

En 2001 lanzó en Editorial Ágata el libro “Seis”, del cual fue coautor junto a Asdrúbal Eriko Sainz y Daniel Gómez Moreno. Como colaborador también se enlista en el “Jergario tapatío ilustrado”, coordinado por Rogelio Villarreal.

En la escritura se dedicó laboralmente a la publicidad, como su colaboración con Brandcorp como lo menciona su entrada en la Enciclopedia de la Literatura en México. Fabregat colaboró como reportero en diarios tapatíos, como EL INFORMADOR, y de revistas culturales, como “Replicante” y “Tedium Vitae”, de la cual formó parte del consejo editorial.

En el ámbito de las artes visuales Federico dirigió el cortometraje “El torturador”, cuyo guion escribió. Como guionista escribió varios largometrajes inéditos. La producción cuenta la historia de un asesino. Estrenado en 2010, la pieza de 15 minutos está disponible en su canal de YouTube (Fedex Fabregat): antes de la plataforma se mostró en festivales, como Sitges Film Festival en España o Macabro en la Ciudad de México. En su faceta de cineasta igualmente fue director de videos musicales, como el sencillo del grupo Troker “Planeta terror”.

Vinculado al arte, Fabregat tuvo el proyecto Buy More, una iniciativa de fotografía y diseño con un perfil “antipublicitario”. La muestra fotográfica de Buy More se expuso en el Ex Convento del Carmen en 2011, además de reproducciones en la calle durante el Festival Cultural de Mayo. Sobre este proyecto, el artista comentó que se trató de una sátira de los procesos de consumo.

Como músico Fabregat estuvo cercano a la electrónica, además de componer para cine (como la música del cortometraje “El último Chichiluco”, de Beto Gómez). En 2018 lanzó el EP “Belleza reservada”, al que siguió “Techno skuad” en 2020, ambos materiales disponibles en plataformas digitales. Fabregat no sólo fue exponente de música electrónica y de vanguardia, pues también reflexionó en mesas de diálogo sobre el tema, como varias organizadas dentro del Festival Cultural de Mayo y llevadas a cabo en el Museo de Arte de Zapopan.

Fabregat fue consejero del Festival Cultural de Mayo (del 2008 al 2011) y del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (del 2017 al 2019).

