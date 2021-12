Fábrica de México te invita a su bazar "Exhibición de Diseño Mexicano Invierno 2021"

Los próximos días 21, 22 y 23 de diciembre se desarrollará el habitual bazar “Exhibición de diseño mexicano”, el cual organiza Fábrica de México donde Paula Luckie lleva la logística. La dirección es en Rambla Cataluña, Andador Escorza (López Cotilla y Juárez). La entrada es libre, los horarios son de las 12:00 del día y hasta las 21:30 horas, habrá talleres y presentaciones artísticas, así como cerca de 80 expositores con productos de calidad y amigables con el medio ambiente.

“Son productos con cierta conciencia”

Si deseas acudir, debes ingresar con cubrebocas, se implementarán medidas de seguridad e higiene, habrá un filtro para entrada y para salida. Puedes encontrar venta de objetos de diseño, artesanía y arte. Los materiales utilizados son agroecológicos. Habrá presentaciones de libros feministas y urbanos, así también venta de artesanía Wixárika de comunidades de Jalisco; cacao mexicano, dulces y otros productos.

Habrá recaudación de fondos para perritos de la calle mediante venta de comida vegetariana. Y durante los días del bazar habrá un homenaje al grabador Erik Casiopeo, quien falleció recientemente.

“Tenemos una comunidad que es bastante recurrente, muchos chicos han estado desde un inicio y sus proyectos siempre vuelven, a otros les ha ido súper bien y ya no tienen chance de habitar el espacio público, pero hay una lista de proyectos distintos que se han vinculado a lo largo de estos años. No tenemos filtros que tengan que ver con el elitismo o la discriminación porque estamos en el espacio público. Lo que sí es que tenemos muy claro que las cosas (en venta y exhibición) tienen que ser mexicanas o producidas aquí”, explica Paula, porque suelen participar extranjeros que desarrollan sus procesos aquí y le dan empleo a manos mexicanas.

Uno de los objetivos del evento es que se fomente la cultura y la interacción para habitar el espacio público. CORTESÍA / Fábrica de México

Otro punto a resaltar para quienes se presenten en el bazar es que sus productos deben ser de calidad, “este es un evento que procura no generar basura innecesaria. Entonces, las condiciones tienen que ver con el punto de vista ecológico, que es no dar productos que dañen al medio ambiente, los proyectos tienen que cumplir con una calidad, no vendemos fayuca y no estamos a favor de la reventa. Estos son productos con cierta conciencia”, reitera.

El otro objetivo del evento es que se fomente la cultura y la interacción para habitar el espacio público, por eso es que los expositores promueven talleres para la gente que va pasando por la zona y decide quedarse, “es una especie de proyecto educativo que les intentamos ofrecer a los transeúntes, no se cobra por estos talleres, pero los artistas sí reciben un pago o trueque por su trabajo, somos muy partidarios de esto. Así que es un evento con una filosofía muy Zapatista”.

Si quieres promover tus productos escribe a fabricademexico@gmail.com, ahí te orientarán sobre las condiciones para poder exhibir.

AC