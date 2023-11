La escritora, editora, traductora y presentadora Julia Santibáñez llega a la FIL con el libro “El lado B de la cultura Vol.2”, el cual le da continuidad a “El lado B la cultura” (2021), dos textos en los que aborda hechos verídicos, curiosos y divertidos que engloban a las personalidades más importantes de la cultura nacional, tanto los personajes más populares como los célebres literatos.

A propósito de este lanzamiento que hace la editorial Penguin Random House, la autora dialoga en entrevista con EL INFORMADOR, donde resalta que la idea de este segundo volumen fue de la propia editorial, resaltando además que todavía tiene material, incluso, para dos volúmenes más: “Estoy muy contenta, son dos libros independientes entre sí, no tienes que haber leído el primero para leer el segundo, cada uno funciona por su lado, pero siguen una misma línea que son estos años de las décadas de los 20 a los 70 donde considero que se cocinó buena parte de la identidad mexicana que todavía nos sustenta hoy”.

En las páginas de este volumen el público encontrará a personajes como: Katy Jurado, Raúl Velasco, Cantinflas, Vicente Rojo, Bona Tibertelli y a muchos más. “Me divertí mucho tanto en la investigación como en la escritura, porque siempre quise ese tono lúdico, que te rieras de vez en cuando y que encontraras ángulos que digamos no estaban muy en tu cabeza, que no los tenías ahí presentes, por dar un ejemplo, las dedicatorias de libros, como cuando Juan Rulfo le dedicó el suyo a Tito Monterroso”, quien le puso: “Para Tito Monterroso, quien me inventó con su imaginación y su admirable amistad”. “Y uno diría, qué poquito, qué escueto, cuando Monterroso le hizo esta fábula padrísima de ‘El zorro es más sabio’, pero si te pones a ver que Rulfo en ‘El llano en llamas’ puso la dedicatoria ‘A Clara’, pues sí te das cuenta que a Tito le escribió un montón”.

En el libro también habla Julia de mujeres que se salían de los cánones sociales establecidos de décadas atrás, a la cuales llamaron locas, como: Alcira Soust Scaffo, Elena Garro, Pita Amor y Nahui Olin.

Resalta la autora que dar a conocer este tipo de detalles y curiosidades de estos importantes personajes es divertido tanto para ella como para los lectores. Julia une los mundos de lo cultural con lo popular, que de repente son universos que se tienden a separar mucho: “Creo que nuestra era de hiperespecialización de pronto considera que son muy distintos y que no tienen nada que ver, que no dialogan nunca y que no se enriquecen, pero para nada, desde el siglo XX y hasta hoy, conviven, se llevan bien, se dan la mano y de pronto colaboran”. A colación, sobresale el romance de Carlos Fuentes con la actriz Rita Macedo.

“Y esto pasaba todos los días, así que me pareció interesante desde el volumen 1 y ahora en el volumen 2, que la cultura es una, todos consumimos una misma, donde prendes el radio y escucha a Miguel Bosé y luego llegas a casa y lees un libro de Enrique Serna o Fernanda Melchor, por decir algo. Es decir, todos consumimos ambos polos de la cultura todo el tiempo, no hay una razón de peso para querer separarlos”.

Finalmente, Julia comparte que entre sus próximos planes está el desarrollo de un libro de poesía, género que en realidad la representa como escritora. “El lado B de la cultura Vol.2” es su décimo libro publicado.

¿Quién es Julia Santibáñez?

Escritora, editora y traductora. Es autora de seis libros: los volúmenes de poesía “Eros una vez”, “Ser azar” y “Rabia de vida”, además del libro de prosa poética “Coser con tu nombre”, y el ensayo de crítica literaria “El Laberinto de Fortuna”. En 2016 ganadora del Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, en Montevideo, Uruguay. También es conductora de radio y televisión. Cuenta con una licenciatura en Letras Hispánicas y maestría en Literatura Comparada, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un diplomado en Edición digital de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos.

Agéndalo

Actividades en la FIL

El 25 de noviembre, Julia Santibáñez estará en la firma de libros con "El lado B de la cultura vol. 2" en el Stand Penguin Random House, en Expo Guadalajara, a las 20:00 horas.

Ese mismo día presentará previamente "Colección Vindictas. Novela y memoria: María Nadie / ¡No te rindas!" de 17:30 a 18:20 horas, en el Salón H, Área Internacional, Expo Guadalajara.

El domingo 26 de noviembre, estará en la presentación del libro "Teresa de Jesús. Un ensayo biográfico" de 19:30 a 20:20 horas, en el Salón F, Área Internacional, Expo Guadalajara.

