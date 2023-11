El autor y guionista Guillermo Arriaga llega a la FIL 37 para presentar su novela “Extrañas”, una obra en la que se reta como creativo desde el lenguaje, la redacción y la propia trama que desarrolla, donde el protagonista es “William Burton” quien están en constantes disyuntivas sobre lo que debe ser o lo que quiere ser en la Inglaterra del siglo XVIII.

“Estoy muy contento con la respuesta de la novela, ha tenido varias ediciones, ha sido bien recibida en otros países y comienza a traducirse en otros idiomas. Es una novela en la que cambié completamente de giro. Usé solamente palabras acuñadas antes de 1790, no hay ningún ‘qué’ ni sus derivados como ‘aunque’ ‘por qué’ y ‘para qué’, no hay ningún adverbio terminado en ‘mente’. Entonces, me forzó a repensar la forma en la que construía las frases”.

Además, refiere que como en el siglo XVIII no se usaba el punto y seguido, solo la coma, “pues yo que he sido alguien que siempre escribo con mucho punto y seguido, me replantee el uso de la coma”. Entonces, para el lector no habrá respiro, será un elemento atractivo para continuar con la lectura siendo testigo de grandes momentos y situaciones por las que atravesará el protagonista, un primogénito que viene de una familia aristócrata y que debe ocupar el lugar que le corresponde hasta que descubre a las “extrañas”, personas con discapacidad.

“Creo que lo que a mí me interesó cuando estaba escribiendo la novela, era hablar del periplo de un personaje a lo largo de su vida y lo que va descubriendo (en el proceso)”, como a estas personas con discapacidad, “donde empieza a descubrir la ciencia y otras formas de pensamiento a las que no estaba acostumbrado, empieza también a enfrentarse a mundos que no conocía como el de la prostitución y el submundo de las enfermedades venéreas”, pero el protagonista también se ve inmerso en el contexto de las universidades y de los viajes.

“Entonces, más que hablar de un tema, estoy hablando de un personaje a lo largo de un periodo de su vida”. En lo cotidiano, una acción va detonando otras que se van hilando y van forjando las travesías en las que cada persona se ve inmersa, en este caso el espectador verá a “William” reconocer quiénes son sus amigos “y quiénes lo adoptan, porque lo exilian de su familia”.

Sobre poner en desarrollo sus historias, para el autor el factor sorpresa es una herramienta importante como creativo. “A mí me gusta escribir sin saber mucho de la historia, me gusta ir descubriéndola, yo no planeo, yo no tengo claro a dónde voy, lo que pasa en el día a día a veces entra en la novela. Por ejemplo, fui a Cerdeña, estaba presentando mi libro al italiano ‘El Salvaje’. Y dije, ‘las tres primeras personas que me den su nombre, éste va a salir en la novela’, y están ahí. Entonces, este tipo de cosas pasan cuando estoy escribiendo una novela”, finaliza.

Sinopsis

Inglaterra, 1781. Ha llegado el día en que el joven “William Burton” debe recorrer las tierras de su familia, reconocerlas y aprender su manejo. Él es el primogénito y, como tal, debe ir ocupando su lugar, pero algo inesperado le obligará a repensar su destino. Entrando en lo profundo de las aldeas, en los corrales, se percata de la presencia de seres extraños que nunca creyó que pudieran existir. Seres deformes, sin capacidad de comunicarse (o eso parece), viviendo con los animales, como animales, expuestos a la intemperie. ¿Son seres humanos? Nunca le habían hablado sobre estos engendros y nadie, al parecer, quiere hacerlo ahora. Solo su tutor, “Matthew”, quien le fomenta la curiosidad por el conocimiento científico. Así que nacerá su vocación por la medicina tendrá un alejamiento definitivo de su familia.

Agéndalo

Presentación del libro “Extrañas”. Martes 28 de noviembre de 17:30 a 18:20 horas en el Salón 8, planta alta, Área Nacional.

Firma de libros: Martes 28 de noviembre de 19:00 a 20:50 horas en el módulo de firma de libros, Área Internacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

MF