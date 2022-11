En Guadalajara, hace 36 años se abrió un pequeño espacio, una puerta pequeña por la cual, todos sin importar nuestra residencia o nacionalidad, hemos pasado al menos una sola vez y nos cambió la vida de diferentes maneras. Al pasar por esa puerta, sin importar nuestra edad, todos volvemos a ser niños, volvemos a preguntarnos tantas cosas, sobre diferentes temas, y aún no terminamos de respondernos esas preguntas cuando ya tenemos nuevas que sabemos que en ese mismo espacio podremos encontrar las respuestas a cada una de ellas.

Lo mejor, es que no se queda sólo en los pasillos de la Feria Internacional del Libro, una vez que salimos de ahí con o sin libros en la mano, salimos como personas diferentes, quizá con más claridad en el rumbo que llevamos, quizá con una nueva perspectiva de nuestras realidades, con tareas pendientes hacía con nosotros mismos y los nuestros, pero nunca salimos con las manos vacías.

Salimos entendiendo la importancia de todo lo que está escrito en cada una de esas hojas que dejamos atrás, de viajar un rato a la fantasía para descansar de tanta realidad, un poco más sabios al aprender de otras culturas, de otras realidades, más felices por habernos reencontrado con personas que habían seguido otros caminos, pero que siempre serán importantes por lo que compartimos, nos reencontramos con quienes se nos adelantaron, porque vimos su libro o su autor favorito, leímos una frase que nos decían. ¿Cuántos de los asistentes esperan esos momentos del año para poder acercarse a un libro, para poder soñar, entender y recordar?

Lucia Verónica Vargas Del Castillo

"Los libros me enseñaron a pensar, y el pensamiento me hizo libre"

Ricardo León y Román

"La FIL como un espacio de democratización y acceso a la lectura"

La promoción de espacios como lo es la Feria Internacional del Libro son de suma importancia, pues abren paso a la democratización de diversas áreas dentro de la ciudad, que a su vez favorecen haciéndola un buen lugar para vivir. De esta manera, contribuyen a la expansión de los horizontes intelectuales de los ciudadanos por medio de la lectura; misma que se busca sea de fácil acceso y que al pensar en ella no necesariamente la percibamos como una actividad soporífera.

Osmara Daniela Carrillo Barba, participante Mar Adentro.

Ya sea que busques un libro o sólo quieras curiosear, el llegar a la FIL te envuelve de un sentimiento de optimismo literario; en cada sección, dentro de cada stand puedes conocer un mundo que se abre ante ti para mostrarte todas las bondades que la lectura trae consigo. No es necesario ser un gran lector para sentirte acogido en este ambiente, todos podemos pertenecer sin restricciones.

Nadine Valeria Montoya Rábago, participante Mar Adentro.

El poder de la ficción

Emilio Lome

Estamos a unas cuantas semanas de que inicie una de las ferias de libros más importantes del mundo, la FIL Guadalajara, y con ella conocer infinitas historias, sus autores, quienes están detrás de estos mundos de ficción y realidad, y uno de ellos, a quien en esta ocasión tuvimos oportunidad de entrevistar, es Emilio Lome. Pero, partiendo de una autodefinición ¿quién es Emilio Lome, según Emilio?

“Soy niñólogo, arte-educador, ficcionauta y quiero especializarme en apapachos. En el apapacho como una poética medicinal, ahí la llevo, voy aprendiendo, sobre todo mi trabajo con bebés me está llevando a la apapachósfera, creo en la cuentósfera, en la ludósfera, como maneras de problematizar la realidad y de curarla, transformarla y curarla”.

En su juventud, encontró en el arte una medicina individual y social, pues la considera una gran herramienta de sanación y en ese sentido menciona “una obra literaria se pone a debatir con la realidad, una realidad que puede ser muy cruenta, una realidad que puede ser impuesta, que puede ser hegemónica, entonces, ejemplificando con su novela “El zoológico de monstruos de Juan Mostro”, esta desafía una realidad y la confronta, y en el hecho de la lectura, en ese que llamamos el Pacto Ficcional, una novela puede derrotar a la realidad, aunque sea en las 2 horas de lectura que se realicen, ese es el poder que tiene la ficción”.

Emilio ha sido acreedor a diversos premios, uno de los más importantes fue en 2021 cuando fue galardonado con el Premio Barco de Vapor 2021 y si bien esto significó un estímulo económico, este premio representó la certidumbre de que su trabajo de escritor es profesional, que es un oficio muy digno, al que le debe dedicar más tiempo.

“Es un oficio que valió la pena después de tantos años de trabajar con y para niños y jóvenes”.

A lo largo de su carrera se ha enfrentado a distintos momentos complicados, pues considera que todavía la literatura para niños y la gente que trabaja arte y cultura para niños, en general, no ocupa el lugar que debiera, “dependemos mucho de las instituciones, de las administraciones en turno” reflexiona sobre cómo es que los países que de verdad son democráticos, abren su pensamiento y construyen ciudadanía, ponen a la niñez en primer lugar y con ello a todos los que trabajan en torno a la niñez.

“Ha sido momentos difíciles, cuando todavía el arte y la cultura para niños y jóvenes es considerado como de Segunda División en todos sentidos, entonces eso, cuando vemos que 50 millones de niños y jóvenes en este país, 18 millones menores de 6 años, no tienen todavía la atención que merecen y los profesionales que trabajan para eso, para ese segmento, gran segmento de población, todavía no son, no somos validados y sí tenemos a veces una precarización”.

Cerramos esta entrevista no sin antes saber qué debate le hubiera gustado presenciar, a lo que respondió sin dudarlo, la vida de Cervantes, quien vivió una vida llena de penas, de precariedad. “Yo diría ¿por qué razón no detectamos ni valoramos a esas personas que van a aportar tanto a nuestra sociedad? esos artistas ¿por qué se precariza tanto al artista, porque el arte no tiene lugar que debería tener en los programas educativos, ¿Por qué no detectamos talento en México y promovemos?”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Yo diría el derecho a debatir. El derecho a decir no, el derecho a ser críticos, no los mismos ser críticos que ser criticones, no es lo mismo ser problematizados que ser problemáticos. Como los artistas, como los poetas, siempre decir nuestra verdad, con los riesgos que esto implique, y juntarnos con aquellos que han hecho del debate y del disenso, una manera de construirse y construir ciudadanía. Necesitamos en México mucho debatir la realidad, debatir las políticas, debatir las situaciones sociales, es necesario que nuestros jóvenes tengan voz. La palabra infancia significa el que no tiene voz, debemos de pasar de la niñez de los infantes a la niñez de los crecentes. Porque la niñez es justamente ese estadio de crecimiento y en la juventud hay una rebeldía, justa, digna, que debe de ser canalizada por el arte, por ejemplo”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

La gran obra de José Vasconcelos

Para los intelectuales, escritores, maestros y estudiantes mexicanos el principal evento del año 1924 fue, sin duda, la apertura de la Primera Feria del Libro, organizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Palacio de Minería. La convocatoria fue firmada por el secretario de Educación Pública, Bernardo J. Gastelum, el 4 de agosto de 1924, y la Feria se llevó a cabo del 1 al 10 de noviembre del mismo año.

El mérito de la organización de este evento se le atribuyó entonces a Jaime Torres Bodet, jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que organizar por primera vez una Feria del Libro en México sólo podía haberse llevado a cabo por la especial insistencia de José Vasconcelos en la publicación y distribución de libros dentro del proyecto general de educación que él impulsó para todos los mexicanos.

Vasconcelos ya no estuvo presente porque había renunciado a la titularidad de la SEP el 1 de julio de 1924, oficialmente para competir por la gubernatura del estado de Oaxaca, pero también por sus diferencias con el presidente Álvaro Obregón. Entre los principales intereses de Vasconcelos se encontraba la impresión y difusión de libros y revistas y la construcción de bibliotecas, es decir, proporcionar a la población en general material de lectura a bajo costo o gratuitamente, además, desde luego, de la alfabetización, una labor gigantesca en un país donde 80 por ciento de la población no sabía leer ni escribir.

Mar Adentro propone

Para leer

“Manifiesto por la lectura”, de Irene Vallejo. Un ensayo para defender la lectura, la escritura, los libros, las editoriales, las librerías, las bibliotecas, los clubes de lectura.

Para saber

La Feria Internacional del Libro en Guadalajara, tiene una derrama económica superior a los 330 millones de dólares al año.

Para Conocer

La FIL se llevará a cabo del sábado 26 de noviembre al domingo 04 de diciembre, dentro de la Expo Guadalajara.

