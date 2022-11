A pocas semanas de que comience la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde Sharjah y la cultura árabe será el invitado de honor, en esta ciudad de Emiratos Árabes se está llevando a cabo la edición 41 de su feria, la cual comenzó el pasado 2 de noviembre y culminará el próximo día 13. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Ahmed Al Ameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah.

“Una delegación de 200 personas va a estar en Guadalajara. Tenemos muchos eventos, muchas actividades, visitas escolares con la cooperación entre nosotros y autores mexicanos para hacer libros para niños emiratíes y mexicanos, tenemos una cocina emiratí o cocina árabe que estará allí. Habrá muchos programas desde el punto de vista de la literatura y la cultura”. Reitera en entrevista que las actividades planeadas son muy atractivas, resaltando por ejemplo, el valor de su caligrafía.

Sobre la participación de sus autores en escuelas locales, acota: “Se trata de algunos de ellos; se trata de contar historias. Y por cierto, traducimos sus libros al español. Todos sus libros han sido trasladados al idioma español porque para nosotros es importante hablarle a la gente con su propio diálogo. Estamos construyendo puentes de comunicación. Así que no tiene sentido que me limite a traer un libro en inglés. No le estoy hablando al idioma inglés, le estoy hablando al público mexicano”, al que considera como parte de su familia por las vinculaciones culturales y sociales que prevalecen en ambos mundos, destacando que incluso nuestro idioma está basado en el idioma árabe.

“Cuando voy (a la FIL) y voy caminando, todo el mundo piensa que soy mexicano, me hablan en español. Así que me mezclo muy fácilmente con la comunidad”, aseguró.

Refiere además que estarán presentando no sólo Sharja y a EAU (Emiratos Árabes Unidos), "estamos presentando toda la tradición y la cultura árabe porque tenemos 53 libros (pueden ser más) que se ha traducido al español”. Resaltó que durante la FIL, llevarán a sus calígrafos, así como una colección de mapas y aspectos relacionados con la ciencia y la astronomía. "Le estamos diciendo a la gente que no va a ser Guadaljara,va a ser Sharjahlajara”.

Sobre cuál es el balance que hace hasta ahora con los días transcurrido de la edición 2022 de la feria de Sharjah, responde: “Bueno, hasta ahora logramos un montón de cosas en esta feria del libro a partir de nuestra conferencia de editores, que fue de mil 41 personas. Son 95 países, ves de Cuba a Costa Rica; encuentras de todo (por ejemplo) al ucraniano y al ruso, juntos. Todos los ciudadanos y nacionalidades estaban en esa conferencia de editores”.

