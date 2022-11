FIL 2022: María Dueñas presenta “Sira”, y habla sobre su colaboración con ViX+

La autora española María Dueñas, reconocida a nivel global por su libro “El tiempo entre costuras”, el cual se convirtió en una exitosa serie de televisión hace unos años, está de regreso en Guadalajara para presentar su libro “Sira”, el cual es la continuación, precisamente de las aventuras de su personaje central “Sira Bonnard”, quien ya no es la inocente costurera que el público conoció.

Esta secuela María la lanzó en pandemia, por lo que tuvo que hacer la promoción virtual en un inicio, pero había que darle su espacio y tiempo a la novela para que conviviera presencialmente con el público mexicano a través de su autora, y la FIL es el espacio ideal. En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, la escritora habla de éste, su personaje entrañable y tan querido por la audiencia.

“Yo no tenía intención de volver a ‘Sira’, pero fue a raíz de un viaje a Tánger, en Marruecos, -porque yo voy mucho- que siempre me quedo con las ganas de escribir algo más, pero siempre pensaba que como ya teníamos ‘El tiempo entre costuras’ no íbamos a volver otra vez, pero decidí quitarme ese veto absurdo y decidí volver. Ahora estamos en otro tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo es muy distinto. Entonces, de inmediato supe que si volvíamos, tenía que ser de la mano de ‘Sira’, no la podía traicionar con otros personajes viviendo en su propio universo”.

Sobre si “Sira” es el personaje al que más cariño le tiene por ser tan emblemático en su carrera, María explica: “Le tengo mucho cariño, pero también le tengo mucho cariño a los personajes de todas las demás novelas. Cada libro que escribo es un pedazo de mi vida y hay una complicidad y cercanía con los personajes que creo. Quizá ‘Sira’ es el (personaje) más grande en el sentido de que ha tenido más recorrido y al que más le debo, pero siento mucho cariño por todos”.

En esta nueva aventura, “Sira” explora nuevas circunstancias: “Esta ‘Sira’ ahora es más madura, ha crecido en años y en experiencia vital. En la primera parte de la novela sufre circunstancias muy adversas y dramáticas que cambian su vida para siempre y a partir de ahí surge una mujer distinta con otras prioridades y otra mirada hacia el mundo, es más escéptica, ya no se deja arrastrar ni convencer fácilmente, ahora valora cada opción que se abre ante ella con una mirada muy distinta”. Además, sus prioridades han cambiado porque ahora también tiene un hijo.

La autora comparte que aún no tiene claro si escribirá más sobre “Sira”, pero por el momento lo ve lejano.

¿De qué trata “Sira”?

La Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, “Sira” afronta el futuro con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo el destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir. Entre compromisos, intrigas y hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por los que transite.

“Sira Bonnard” -antes “Sira Quiroga”, antes “Arish Agoriuq”- ya no es la inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos; sin embargo, su atractivo permanece intacto.

Explora en la televisión

María irrumpió en 2009 en el mundo de la literatura con “El tiempo entre costuras”, sumando ya cinco novelas y una sexta más que se aproxima. Se han rodado para la televisión sus historias: “El tiempo entre costuras” y “La Templanza”; de hecho, esta última se puede ver por Prime Video, sin embargo, ahora mismo la autora está colaborando con ViX+.

“Toda mi aventura literaria ha coincidido en su último tramo con este boom de las plataformas y de las adaptaciones de libros a series de televisión. Y con la buenísima noticia de que a los escritores nos quieran como creativos para contar nuestras historias en la pantalla, no necesariamente mediante adaptaciones, sino también aportando nuestra creatividad para construir historias que saltan directamente a series de televisión”, cuenta.

“Yo estoy colaborando ahora con ViX+ que ha surgido de la fusión de Televisa y Univision, estoy trabajando con ellos en ideas originales, grabando una serie de televisión que se titula ‘Los Artistas’ y tenemos otros proyectos por delante”.

Sobre la historia de “Sira”, a propósito de su trabajo en plataformas, señala que de momento está negociando algo para llevarla a la pantalla: “Va a ser un proyecto audiovisual que salta entre España y América Latina, donde van a intervenir muchos agentes que nos vinculan a nuestros países”.

Cabe señalar que María también lanzó una audioserie para Amazon, la cual se titula “Jodidísimas”, la cual gira en el género de la comedia, compuesto por ocho capítulos de media hora.

AGÉNDALO

María Dueñas en la FIL

Presentación de “Sira” con la participación de Gloria Calzada; hoy, a las 17:00 horas, en el Salón 4, planta baja de Expo Guadalajara.

Firma de libros: hoy, de 18:00 a 19:50 horas, en el Módulo de Firma de Libros, Área Internacional de Expo Guadalajara.

Ecos de la FIL. Lunes 28 de noviembre de 11:00 a 12:30 en la Preparatoria No. 18.