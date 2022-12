Tras el enorme éxito de “Ordesa” (Alfaguara, 2018) y “Alegría” (Planeta, 2019), la más reciente novela de Manuel Vilas (Barbastro, 1962) es “Los besos” (Planeta, 2021), una historia que surge como respuesta a la pandemia que nos confinó en nuestros hogares por buen tiempo, pero que también explora el amor desde los rasgos sencillos y contundentes que marcan la relación entre un profesor que huye de la ciudad y una mujer, quien lo hará buscar el retorno a la patria “del erotismo” y encontrar el sentido de su vida.

En entrevista con EL INFORMADOR, el escritor -quien presentó este libro en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara- explica que “después de las dos anteriores novelas, quería escribir sobre el amor en un ámbito distinto que el de padres, madres e hijos; ese era el amor de pareja, y la había iniciado cuando llegó la pandemia. No me podía sustraer a ello y decidí que la historia ocurriera durante la pandemia, para luchar contra la tristeza y, por ello, es una novela contra el virus”.

Digresión y libertad

Así las cosas, reconoce Vilas que la escritura de “Los besos” “fue un trabajo laborioso; pero estaba buscando también luchar contra ciertas convenciones del amor. Una terrible, la que dice que hombres y mujeres de más de cincuenta años, si se enamoran, pueden verse ridículos o inadecuados ante la sociedad, como si perdieran la cordura. Si les quitamos la ilusión del amor, es casi como quitar la vida. Creo que es una forma de discriminación, por lo menos muy injusto”.

Ahora bien, en cuanto a la acción en la novela “es sencillísima”, indica el autor, “soy un narrador al que le va mucho la digresión. Muchas veces en mis novelas no ocurre nada, lo que sucede es el pensamiento de cada ser humano ante la normalidad de la vida. Me gusta que los personajes piensen y les doy ideas, sobre el mundo que les ha tocado o lo que limita su libertad. Tras el confinamiento, vivimos un momento histórico delicado y estos momentos amenazan la libertad de las personas”.

Historia y sencillez

Asimismo, en la historia también se establecen diálogos con otras obras literarias, como “El Quijote” o “La Odisea”, un texto que “funda la civilización occidental, de Homero, de quien el personaje recuerda que no sabemos si existió; aunque recurrimos a la historia no sabemos bien qué es, pensamos que Homero no fue un individuo ciego, sino un grupo de rapsodas. Así, la diferencia entre historia y literatura no son tan claras”.

Por otra parte, la sencillez tiene un impacto contundente en la novela, “y creo que es un arma literaria poderosa. Cuando a un lector le pones al frente una prosa complicada, se baja de la novela. El lenguaje coloquial tiene, en cambio, una fuerza tremenda; y a mí como escritor me gusta que mis historias sean sencillas”.

Erotismo y tiempo

De igual modo, reconoce Vilas que “el erotismo es incómodo, las cosas cuesta hablarlas, creo es más sencillo vivirlas; los enamorados prefieren hacer el amor que hablar de él. Verbalizar tiene consecuencias complejas; somos una civilización que aún tenemos pendiente normalizar las relaciones amorosas, que siguen causando angustia. Y en la novela, desde los primeros acercamientos, hay momentos definitorios”.

Finalmente, la serie de novelas de Vilas parece una “epopeya de lo íntimo” que, todo indica, sus lectores esperaban, porque “buscan los abismos de la intimidad, de la vida sencilla y doméstica, de lo que lleva a cabo todo ser humano, detalles de la vida cotidiana de la gente normal, y creo que hay que hablar de ellas; creo que hay que hablar de todo eso que parece no tener importancia pero describe bien este tiempo”, concluye.

Manuel Vilas (Barbastro, España, 1962)

Es uno de los principales poetas y narradores españoles de su generación. En 2016 publicó su “Poesía Completa. 1980-2015” (Visor) y ha ganado diversos premios en España. En 2015 editó el libro de relatos “Setecientos millones de rinocerontes” (Alfaguara). Es autor de la biografía novelada “Lou Reed era español” (Malpaso, 2016) y del libro de viajes “América” (Círculo de Tiza, 2017).

En 2018 publicó la novela “Ordesa” (Alfaguara), que fue libro del año para muchos medios de comunicación españoles. En 2019 Manuel Vilas fue finalista del Premio Planeta, con la novela “Alegría” (Planeta). Su más reciente libro de poemas se titula “Roma” (Visor, 2020). Su novela “Los besos” se editó en 2021 (Planeta).