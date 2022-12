En estos días de la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el autor Horacio Castellanos Moya, presentó su reciente novela “El hombre amansado” donde de nueva cuenta toma como protagonista a “Erasmo Aragón”, el escritor vuelve al personaje de “Moronga”, su última novela, para retratar la paranoia y el desarraigo de un emigrado por la violencia.

“Hay tres novelas donde él es personaje principal, pero en realidad son siete novelas de la historia de la familia ‘Aragón’”, recuerda. Este grupo de novelas comenzó con “Donde no estén ustedes” en 2003, “Desmoronamiento” en 2006, “Tirana memoria” en el 2008 y “La sirvienta y el luchador” en 2011, “ahí ‘Erasmo’ no aparece, pero sí sus abuelos, sus padres, sus tíos y los sirvientes de la familia. Ya en las últimas tres historias sí aparece él, las cuales no suceden tanto en El Salvador, estas son ‘El sueño del retorno’ (2014) que sucede en México del 91, luego viene ‘Moronga’ que ocurre en Estados Unidos y ahora es esta, una novela corta, donde la mayor parte sucede en Estocolmo”.

“Erasmo Aragón” llega a Suecia derivado de una calumnia tras ser falsamente acusado de abuso sexual. “Él está absolutamente deprimido, metido en una clínica mental, pues tuvo un quebranto cuando lo acusaron de haber abusado de una menor que venía de Las Maras y situaciones extremas. Él, ahí, se encuentra con una sueca que le tira un lazo para que salga del hoyo. La historia es sobre su proceso de relación con esta enfermera y cómo esto es ajeno a su propio proceso de desmoronamiento y crisis existencial”.

Resalta el autor que esta es una novela sobre desamor, porque hay una mujer que le presenta una oportunidad de rehacer su vida, pero él ya está vacío y sin energía, “ha perdido la pasión por el amor y la vida, así que solo transcurre con esta crisis y estas patologías de depresión, ansiedad y pánico”, emociones que a toda persona le suceden en algún punto de su vida. “La depresión y la ansiedad son parte de la contemporaneidad y esto está íntimamente relacionado con el otro aspecto de la novela que son el miedo y la paranoia del personaje, es todo un círculo de enfermedades psíquicas, que son enfermedades de nuestra época”.

La novela se sitúa en el 2011, antes de los movimientos como el #MeToo. “Erasmo es producto de una cultura latinoamericana que tiene un mundo de valores machista y distintos a los que ahora se promueven, y eso a él le causa mucha crisis porque no encuentra de dónde agarrarse”. Justamente, durante el redescubrimiento de sí mismo conocerá a “Joselin”, esta enfermera que trabaja en la clínica psiquiátrica que sigue su tratamiento y a quien se aferrará “como a un clavo ardiendo”.

“Erasmo tiene un movimiento pendular, pues de tener actitudes sexistas y machistas, totalmente fuera de época, después de la crisis que le genera esta situación de la que es acusado, lo hace girar hacia el otro péndulo, que es que no quiere hacer nada, está acorralado, como un animalito que no se quiere mover”, de ahí también el título de “El hombre amansado”, pues la situación que vive lo hace “amansarse”, “ha perdido el atributo de virilidad que le permitía afirmarse y ejercer una libertad sobre el mundo”.

Horacio no se ha planteado cuál sería el contexto de “Erasmo”, “han pasado 12 años, no estoy trabajando ahora en la contemporaneidad, pero sí en una novela que sucede hace 50 años, pero volveré”, finaliza.

OA